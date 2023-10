Luis Lobianco é confundido com Marcus Majella em pré-estreia e se irrita

A pré-estreia do filme “Meu nome é Gal”, no Rio de Janeiro agitou o tapete vermelho do Festival do Rio no último sábado, 7. E também teve um climão entre o ator Luis Lobianco, que vive o empresário Guilherme Araújo no longa, e um repórter. O artista se irritou ao ser confundido com o humorista Marcus Majella.

O repórter soltou. "Majella, pode falar comigo? Majella, pode me dar uma entrevista?”. Logo em seguida, o ator perdeu a compostura e soltou, em bom tom: “Não, não posso porque o meu nome não é esse! Vai fazer uma pesquisa no Google antes de trabalhar. Contigo não falarei nadaaa”. Eita! Detalhe: Majella nem por lá estava.

Lobianco estava no ar em "Vai na fé" como Vitinho, o empresário de Lui Lorenzo. Ele também atuou na novela "Segundo sol" e integra o elenco do seriado "Vai que cola", junto com Majella, que interpreta o famoso personagem Ferdinando.