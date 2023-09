Marcus Majella acusa ex-namorado e apaga post: 'Até faculdade eu pagava'

O ator Marcus Majella, o Ferdinando do seriado "Vai que cola", fez um post de desabafo sobre a relação com o ex-namorado, Guilherme Castro. Marcus publicou um stories em seu Instagram contando que o ex vive acompanhando sua vida, mas que não se importa com o cachorro que adotaram juntos e que nunca pagou uma conta enquanto ainda estavam namorando.

Segundo o post do ator, "a maricona do meu ex me acompanha igual novela aqui nos stories. Mas não é capaz de perguntar pelo próprio cachorro que está há 4 meses sem vê-lo", escreveu. O artista disse estar indignado com a situação e disse que para agir dessa forma “tem que ser um espírito muito ruim”, completando que a ideia de adotar o pet foi de Guilherme.

E não parou por aí, Marcus continuou seu desabafo, relatando que ele era o responsável por pagar as contas da casa, assim como a faculdade do ex. Em maio, os dois foram assistir ao show de Beyoncé em Estocolmo, na Suécia. Junto deles estavam a mãe de Majella, Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, e a irmã do humorista.

