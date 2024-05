Dorama 'House of Ninjas': saiba qual a história e onde assistir ao J-drama

O dorama “House of Ninjas", de 2024, é original do Japão. Este J-drama de ação e aventura, disponível na Netflix, é dirigido por Dave Boyle e estrelado por Yosuke Eguchi, Tae Kimura e Kengo Kora.

"House of Ninjas", dorama japonês, está disponível na Netflix (Reprodução)

Sinopse de “House of Ninjas”

Os Tawara, família tradicional de ninjas, é obrigada a sair da aposentadoria após uma grande ameaça. No passado, uma perda trágica os obrigou a virarem anônimos e, depois de anos afastados do Bureau of Ninja Management, eles são obrigados a retornar. Convocados a voltar à ativa, os Tawara precisam proteger o país e inocentes.

Veja o trailer de “House of Ninjas”

Qual o elenco de “House of Ninjas”?

O elenco de "House of Ninjas" é formado por Kento Kaku, Yosuke Eguchi, Tae Kimura, Kengo Kora, Aju Makita, Nobuko Miyamoto, Riho Yoshioka, Tomorowo Taguchi, Tokio Emoto, Kyusaku Shimada, Takayuki Yamada, Pierre Taki, Mariko Tsutsui e Tenta Banka.

O dorama "House of Ninjas" possui uma temporada e oito episódios (Reprodução)

Quantos episódios tem "House of Ninjas"?

"House of Ninjas" tem uma temporada com oito episódios. Cada episódio tem cerca de 55 minutos de duração.

Onde assistir "House of Ninjas"?

O J-drama "House of Ninjas" está disponível na Netflix.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)