Ingressos para o camarote do Parárraiá já estão sendo vendidos

Faltando menos de um mês para o “Parárraiá- São João da Amazônia”, os ingressos para o camarote já estão sendo vendidos. O evento que ocorre entre os dias 13 a 16 de junho, no estacionamento Mangueirão, será 90% gratuito, com vendas de entradas apenas para este setor.

“A capacidade normal é 60 mil pessoas, então vamos ter 10% de ingressos vendidos, o que totaliza 6 mil entradas. O público terá acesso a estrutura nunca vista aqui no Estado”, explica Kleryston Pontes, diretor da Vybe.

VEJA MAIS

Para os quatro dias de eventos, as entradas estão sendo vendidas por um valor único de R$ 400. Mas se for comprar de forma individual, cada noite custa R$ 120.

Os ingressos estão sendo vendidos no site: brasil ticket.

A empresa junto com a Bis Entretenimento e Roma Eventos, são as responsáveis pela produção do “Parárraiá”, que também tem apoio do Governo do Estado do Pará, Ministério do Turismo e do SESC. “Como é da cultura paraense, vai ter aparelhagem, participação de quadrilhas juninas, bandas locais e muitas surpresas do Parárraiá”, explica.

No dia 13 terá Luan Santana, Henry Freitas e Mari Fernandez; dia 14 será a apresentação de Wesley Safadão, Hugo e Guilherme e Matheus Fernandes; dia 15 tem Nattan, Manu Bahtidão, Dennis DJ; e no último dia será a vez de Xand Avião, Joelma e João Gomes.

Além dos shows, o público vai poder desfrutar de um ambiente festivo e sustentável, onde o palco será uma verdadeira homenagem à Floresta Amazônica, com representações dos quatro elementos da natureza: água, ar, terra e fogo. Elementos como a vitória-régia, a flora amazônica e uma fogueira junina criam uma atmosfera festiva única.

Já o espaço gastronômico será uma oportunidade para apreciar a culinária típica paraense com o renome de chefs da região que prometem destacar os sabores do São João da região. Valorizando a culinária típica paraense com a comercialização de pratos tradicionais como tacacá, pato no tucupi e peixes da região amazônica.

"Queremos trazer o movimento junino para o estado e o importante é levar a experiência de grandes shows", disse Calilo Kzam, é diretor da Bis Entretenimento. Ele ainda destaca a importância de ter eventos a economia local, mas também para promover o lazer e à cultura.

Além disso, o Parárraiá oferecerá uma série de experiências únicas, como a Feira de Economia Criativa, workshops sobre gestão financeira e investimentos, desfile de moda inspirado na cultura paraense, e vivências em comunidades tradicionais.

O objetivo do evento é colocar o Pará na rota dos São Joões do Brasil, valorizando as tradições paraenses e o patrimônio natural da região. Com uma proposta que busca reforçar a importância da preservação do bioma Amazônico e promover as tradições culturais de Belém do Pará.