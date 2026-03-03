Capa Jornal Amazônia
Carnaval

Belém conhece hoje a campeã do Carnaval em edição marcada por renovação técnica

Jaime Machado, do canal 'Ligados no Carnaval', destaca o equilíbrio entre as agremiações após desfiles marcados pela chuva

Bruna Dias Merabet
fonte

Corpo de jurados do Carnaval 2026 foi renovado (Adriano Nascimento)

Nesta terça-feira (03), ocorre a apuração dos resultados dos desfiles das escolas de samba do CarnaBelém 2026, do Grupo Especial, a partir das 18h, na Aldeia Amazônica. As apresentações ocorreram nos últimos dias 27 e 28 de fevereiro, transformando o corredor da folia em um grande palco da identidade amazônica, reunindo tradição, religiosidade, memória e resistência cultural em apresentações marcadas por emoção e pertencimento.

Jaime Machado, professor, especialista em escolas de samba e administrador do canal e da página @ligadosnocarnaval, já tem as suas apostas. O amante do Carnaval se inspirou no amor dos cariocas pela folia de Momo para trazer essa identidade para Belém. Desde os 12 anos, quando começou a desfilar, ele está ligado às agremiações.

“Estou há mais de 30 anos presente nas escolas de samba e no Carnaval, conhecendo o dia a dia das agremiações e como funciona a dinâmica. Por isso, resolvi criar um canal que falasse sobre esse universo; foi aí que surgiu o Ligados no Carnaval. O público percebeu as nossas publicações com responsabilidade sobre como funciona a mecânica de uma escola de samba, e o principal fator foi a valorização de cada personagem, de cada quesito da escola. Eu não exalto apenas o pavilhão de cada agremiação, mas sim as pessoas que realmente fazem o Carnaval”, explica.

Atento durante o ano inteiro à rotina das agremiações, além de estar pertinho de cada uma nos desfiles, Jaime faz uma análise sobre as apresentações: “Este foi um Carnaval de quem errou menos. A questão da chuva atrapalhou quase todas as escolas, mas algumas vieram trabalhando de uma maneira muito séria para ganhar. Vou falar sobre elas em um top 4, que tem Quem São Eles, Boêmios, Acadêmicos e Bole Bole. São as quatro que podem brigar pelo título”.

“Vimos também escolas que vieram um pouco abaixo do esperado, como foi a Deixa Falar e a Xodó da Nega. Na zona intermediária, acho que temos a Embaixada e a Matinha. A Quem São Eles veio muito bonita; tem algumas questões que podem despontuar a escola, mas no contexto geral veio muito bonita. A Boêmios, que corre por fora aí, foi vice-campeã no ano passado e veio muito bem este ano. A Acadêmicos também foi muito bem na sexta-feira. E o Bole Bole, que veio para defender o tetracampeonato, a chuva prejudicou um pouquinho, mas não sei se isso será o motivo para a despontuação de algum quesito”, finaliza Jaime.

image Jaime Machado é professor, especialista em escolas de samba e administrador do canal e da página @ligadosnocarnaval (Arquivo Pessoal)

Uma das principais novidades do Carnaval oficial da capital paraense foi a estreia de um novo corpo de jurados, escolhido por edital público. A iniciativa surgiu a partir de um pedido das próprias agremiações, que defenderam a renovação dos avaliadores e manifestaram o desejo de abrir espaço para novos profissionais, com poucos ou nenhuns vícios de avaliação, garantindo um olhar mais técnico e imparcial.

“A apuração está prevista para as 17h. Este ano, assim como ao final dos desfiles, o Bilão comandou duas super rodas de samba; na apuração, a abertura será comandada pelo grupo Cabanagem. Estamos com uma expectativa muito grande; é o ato final do Carnaval e o pontapé inicial para o próximo”, afirma Fernando Guga Gomes, presidente das Escolas de Samba Associadas (ESA).

Tradicionalmente, os desfiles das escolas de samba de Belém avaliam cerca de dez quesitos para definir a campeã. Os jurados atribuem notas nos seguintes critérios: Bateria; Samba-enredo; Enredo; Alegoria (alegorias e adereços); Fantasia; Harmonia; Evolução; Comissão de Frente; Mestre-sala e Porta-bandeira; e Porta-estandarte. Cada escola teve 60 minutos para realizar sua apresentação na avenida.

 

 

 

 

 

