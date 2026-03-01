Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Carnaval chevron right

O Manual dos Julgadores é atualizado para guiar o rigor técnico e a evolução do Carnaval de Belém

Mudanças atendem a solicitações das escolas de samba e prometem um julgamento mais alinhado com o atual processo de espetacularização dos desfiles

Bruna Dias Merabet
fonte

Atualização do Manual dos Julgadores reforça o rigor técnico do Carnaval de Belém (Agência Belém)

Por trás do brilho das fantasias e da força das baterias, existe um mecanismo rigoroso que define o destino das agremiações: o Manual dos Julgadores. Responsável por orientar os jurados, este documento detalha os quesitos em julgamento e apresenta as principais mudanças no regulamento deste ano.

“Este documento norteia a avaliação dos julgadores nos desfiles das escolas de samba. Por meio da Liga das Escolas de Samba Associadas (ESA) e da Secretaria Municipal de Cultura, eu e o Jamil Mouzinho fomos contratados para realizar essa revisão e atualização no manual”, explicou a Dra. Arianne Pimentel.

A profissional, que é professora e pesquisadora, possuí longa experiência em artes, incluindo dança, processos criativos e produção de espetáculos. Arianne já havia atuado como jurada em concursos de quadrilhas juninas e no próprio Carnaval.

Enquanto as agremiações carnavalescas do Grupo Especial desfilavam nos dias 27 e 28, em Belém, o corpo de jurados teve a missão de avaliar o desempenho técnico e artístico de cada escola. Observando atentamente se todos os requisitos de um desfile impecável haviam sido cumpridos, o público conhecerá as notas e avaliações na terça-feira (03).

“Participei da formação dos jurados para o Carnaval e foi um momento muito importante, no qual trabalhamos profundamente o manual e apresentamos as modificações e alterações. Tivemos um trabalho bem detalhado nesse sentido, até porque uma mudança relevante este ano é que o edital não permitia que os julgadores de 2025 atuassem novamente neste ano. Houve uma renovação do corpo de jurados, atendendo a uma solicitação das próprias escolas de samba que a organização acatou”, reiterou a pesquisadora.

Os desfiles das escolas de samba de Belém avaliam 10 quesitos principais para definir a campeã, com julgadores atentos a detalhes artísticos e técnicos. São eles: Alegoria, Bateria, Comissão de Frente, Enredo, Evolução, Fantasia, Harmonia, Mestre-Sala e Porta-Bandeira, Porta-Estandarte e Samba-Enredo.

“Este manual é um documento fundamental que contém os critérios de avaliação de cada quesito. Como ele não era modificado há algum tempo, não acompanhava mais a realidade e a contemporaneidade do Carnaval; estava defasado em relação ao processo de espetacularização", finalizou Arianne.

Ao todo, oito agremiações carnavalescas ocuparam a avenida, sete delas filiadas à Liga das Escolas de Samba Associadas (ESA). No primeiro dia de desfiles, apresentaram-se a Associação Carnavalesca Xodó da Nega, a Associação Carnavalesca Social Beneficente Embaixada do Império Pedreirense, o Grêmio Recreativo Carnavalesco Social Acadêmicos de Samba da Pedreira e a Associação Carnavalesca Bole Bole.

No último dia, entraram na avenida: Escola de Samba da Matinha, Escola de Samba Boêmios da Vila Formosa, Associação Carnavalesca Recreativa e Cultural Império de Samba Quem São Eles e Grêmio Recreativo Cultural Carnavalesco Deixa Falar.

