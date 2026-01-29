Matthew Lillard responde críticas feitas por Tarantino: 'Ninguém é obrigado a gostar de mim'

Matthew Lillard comentou publicamente as críticas feitas por Quentin Tarantino e falou sobre a reação que recebeu de fãs e colegas da indústria após o episódio. Em entrevista à Entertainment Weekly, o ator afirmou que se surpreendeu com o apoio que surgiu nas redes sociais depois que o diretor declarou não gostar de seu trabalho como ator.

Lillard descreveu a repercussão como uma experiência inesperada. "Foi como viver o meu próprio velório", disse, ao comentar as homenagens que surgiram online. Segundo ele, mensagens de "descanse em paz", publicadas em tom de defesa à sua carreira, tomaram conta de e-mails, redes sociais e vídeos.

"A realidade é que eu acabei de vivenciar tudo isso em primeira mão - vivo e bem. Não consigo imaginar uma reação mais adorável ao que aconteceu", afirmou.

O ator contou ainda que passou a mostrar as manifestações de apoio à esposa como uma forma de reafirmação pessoal. "Foi uma loucura. Continuo mostrando para minha esposa para convencê-la de que sou digno, de que as pessoas ainda gostam de mim", disse.

Lillard também ponderou que a rejeição faz parte da profissão. "Ninguém é obrigado a gostar de mim. É uma questão de preferência pessoal. Eu não sou a primeira escolha de todos, isso é óbvio, mas ter esse tipo de reação foi lindo."

Durante sua participação na GalaxyCon, Lillard havia minimizado a fala do cineasta. "Quentin Tarantino disse que não gosta de mim como ator. Dane-se, quem se importa? Isso machuca. É uma merda", afirmou, sob vaias do público direcionadas ao diretor.

Entenda o caso

As declarações de Quentin Tarantino foram feitas durante uma participação no The Bret Easton Ellis Podcast e viralizaram nas redes sociais. Na entrevista, o diretor criticou publicamente alguns atores de Hollywood.

Sobre Paul Dano, Tarantino afirmou que ele seria "o ator mais fraco do sindicato dos atores (SAG)". Já ao mencionar Matthew Lillard e Owen Wilson, declarou que "não gosta" do trabalho dos dois.

Apoio da indústria

Após a repercussão das falas de Tarantino, diversos profissionais do cinema se manifestaram publicamente em apoio a Lillard. O diretor Mike Flanagan, que trabalhou com o ator em A Vida de Chuck e o escalou para a nova adaptação de Carrie, afirmou que ele é "o melhor de todos".

James Gunn, que dirigiu Lillard nos filmes de Scooby-Doo, disse que ele é um de seus atores favoritos. George Clooney também comentou o caso ao afirmar que se sentiria honrado em trabalhar com qualquer um dos atores criticados pelo cineasta.

Paul Dano também recebeu apoio semelhante. Em entrevista à Variety, ele afirmou que foi positivo ver a reação do público. "Fiquei incrivelmente grato por todo mundo ter se manifestado a meu favor, para que eu não precisasse fazer isso."