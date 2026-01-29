BBB 26: Equipe de Sol Vega repudia comentários preconceituosos sobre mudança no cabelo

Sol Vega, Veterana no Big Brother Brasil 26 e ex-participante do BBB 4, foi alvo de comentários preconceituosos após fazer mudança no cabelo durante o reality. A sister decidiu tirar suas tranças na quarta-feira, 28, mostrando seu cabelo natural, e foi criticada nas redes sociais - internautas apontaram que a mudança foi para "fazer VT".

Em resposta, a equipe responsável pelo perfil de Sol publicou uma nota de repúdio no Instagram, e afirmou que as medidas judiciais cabíveis serão tomadas.

"De forma desonesta e equivocada, pessoas estão espalhando por aí que a Sol teria retirado as tranças para 'provar que é negra' no BBB. Primeiramente, ela não precisa provar isso para ninguém. Em segundo lugar, esse comentário vem carregado de desinformação", diz a nota.

O texto continua: "As tranças não são feitas para ficar por tempo indeterminado e o fato de a Sol tirá-las dentro da casa não é 'para fazer VT'. Ela entrou de tranças porque se sente bonita e empoderada, mas já sabia que teria que tirá-las em algum momento para não enfraquecer os fios e preservar o couro cabeludo."

"Estamos exaustos de as pessoas procurarem na Sol os problemas que estão nelas. Medidas judiciais serão tomadas frente aos comentários explicitamente preconceituosos que estão sendo feitos por aí, como se internet fosse terra sem lei", conclui a nota.

Anteriormente, a equipe de Sol havia exaltado a escolha em outro post, resgatando os episódios de preconceito sofridos por ela no BBB 4. Na época, a participante Marcela descreveu os fios crespos da sister como "pichaim", em tom pejorativo, e disse que ela deveria alisá-los para ficar "menos feia".

"Vinte e dois anos depois, Sol tira as tranças e expõe seus fios crespos no mesmo lugar onde eles foram usados como palco para ataques e criação de traumas. Esse não é um ato de coragem só para Sol, mas também para todas as meninas e mulheres pretas que merecem ser como são", escreveu a equipe no Instagram.