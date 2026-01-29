Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

BBB 26: Equipe de Sol Vega repudia comentários preconceituosos sobre mudança no cabelo

A equipe responsável pelo perfil de Sol publicou uma nota de repúdio no Instagram, e afirmou que as medidas judiciais cabíveis serão tomadas

Estadão Conteúdo
fonte

Sol Vega, no BBB 26 (Reprodução / Globo)

Sol Vega, Veterana no Big Brother Brasil 26 e ex-participante do BBB 4, foi alvo de comentários preconceituosos após fazer mudança no cabelo durante o reality. A sister decidiu tirar suas tranças na quarta-feira, 28, mostrando seu cabelo natural, e foi criticada nas redes sociais - internautas apontaram que a mudança foi para "fazer VT".

Em resposta, a equipe responsável pelo perfil de Sol publicou uma nota de repúdio no Instagram, e afirmou que as medidas judiciais cabíveis serão tomadas.

"De forma desonesta e equivocada, pessoas estão espalhando por aí que a Sol teria retirado as tranças para 'provar que é negra' no BBB. Primeiramente, ela não precisa provar isso para ninguém. Em segundo lugar, esse comentário vem carregado de desinformação", diz a nota.

O texto continua: "As tranças não são feitas para ficar por tempo indeterminado e o fato de a Sol tirá-las dentro da casa não é 'para fazer VT'. Ela entrou de tranças porque se sente bonita e empoderada, mas já sabia que teria que tirá-las em algum momento para não enfraquecer os fios e preservar o couro cabeludo."

"Estamos exaustos de as pessoas procurarem na Sol os problemas que estão nelas. Medidas judiciais serão tomadas frente aos comentários explicitamente preconceituosos que estão sendo feitos por aí, como se internet fosse terra sem lei", conclui a nota.

Anteriormente, a equipe de Sol havia exaltado a escolha em outro post, resgatando os episódios de preconceito sofridos por ela no BBB 4. Na época, a participante Marcela descreveu os fios crespos da sister como "pichaim", em tom pejorativo, e disse que ela deveria alisá-los para ficar "menos feia".

"Vinte e dois anos depois, Sol tira as tranças e expõe seus fios crespos no mesmo lugar onde eles foram usados como palco para ataques e criação de traumas. Esse não é um ato de coragem só para Sol, mas também para todas as meninas e mulheres pretas que merecem ser como são", escreveu a equipe no Instagram.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV/BBB 26/SOL VEGA/COMENTÁRIO/PRECONCEITO/RACISMO
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PARTICIPAÇÃO

Gaby Amarantos é convidada especial na transmissão do Grammy

A cantora paraense ganhou o Grammy Latino em 2023, na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa com o álbum Tecnoshow

28.01.26 13h30

carnaval

Bloco Guarda Xuva Axado promove ‘esquenta’ com músicos paraenses antes do Carnaval em Belém

A festa busca arrecadar fundos para realizar o bloco em 2026

28.01.26 13h17

OBRA

Série documental ‘Amazônia Ancestral’, com seis episódios, estreia em plataforma

No dia 30, no Canal Curta, a obra chega com aprendizado, vivência e imersão profunda nos saberes tradicionais das diversas amazônias

28.01.26 12h31

OPINIÃO

Matheus ganha presente inusitado após ser eliminado do BBB 26

Para falar menos, fita isolante foi entregue para ex-brother

28.01.26 11h58

MAIS LIDAS EM CULTURA

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (29/01)

O filme "O Livro do Amor" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra", na TV Globo

29.01.26 11h00

REALITY SHOW

Festa do Líder do BBB 26 termina em treta com desentendimento entre Jonas e Marcelo

Com os ânimos exaltados, a situação evoluiu para trocas de acusações, tentativas de apaziguamento e desabafos emocionados

29.01.26 10h48

BBB 26

O que aconteceu no BBB de madrugada? Confira resumo da noite dessa quarta-feira (28)

Babu teve a primeira Festa do Líder, Gabriela foi barrada da comemoração e treta envolvendo Jonas e Marcelo se espalhou pela Casa

29.01.26 8h51

MÚSICA

'Foi uma história linda', diz Diogo Nogueira sobre término com Paolla Oliveira

Incomodado com especulações, Diogo afirmou que o término aconteceu de maneira tranquila

29.01.26 11h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda