Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (29/01)
O filme "O Livro do Amor" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra", na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (29/01), às 15h25, o filme de ação "O Livro do Amor", dirigido por Bill Purple e estrelado por Jessica Biel, Maisie Williams, Mary Steenburgen, Orlando Jones entre outros. Confira a sinopse.
Qual é a sinopse do filme “O Livro do Amor”?
No filme “O Livro do Amor”, o quieto arquiteto Henry (Jason Sudeikis) tem dificuldade em seguir em frente e encontrar um sentido para a vida depois da perda recente de sua esposa Penny (Jessica Biel). Até que ele conhece Millie (Maisie Williams), uma jovem que decidiu fugir de casa, a mesma que sua esposa uma vez mencionou a ele que gostaria de ajudá-la. No começo, Millie não confia muito em Henry, mas logo começa a depositar confiança no viúvo e concorda em construir uma jangada para atravessar o Atlântico, para tentar fugir do passado. Nisso, os dois começam a se ajudar e curar um ao outro das adversidades e tristezas que carregam.
Veja o trailer do filme “O Livro do Amor”
Informações do filme “O Livro do Amor”
Título Original: The Book Of Love
Duração: 1h46min
Classificação: 14 anos
Gênero: Drama
Lançamento: 2016
(*Gabriel Bentes, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA