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Príncipe Harry é processado por instituição de caridade que fundou na África

Documentos online mostram que Harry e seu amigo, Mark Dyer, ex-curador da instituição, estão sendo processados por difamação ou calúnia

Estadão Conteúdo
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Príncipe Harry comemora aniversário em 15 de setembro (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Uma instituição de caridade cofundada pelo príncipe Harry na África em homenagem a sua falecida mãe, a princesa Diana, moveu uma ação por difamação contra ele depois que ele renunciou ao cargo de patrono no ano passado.

A Sentebale, que apoia jovens que vivem com HIV em Botsuana e Lesoto, entrou com a ação no mês passado no Tribunal Superior de Londres, de acordo com registros judiciais consultados nesta sexta-feira, 10. Documentos online mostram que Harry e seu amigo, Mark Dyer, ex-curador da instituição, estão sendo processados por difamação ou calúnia.

"A instituição de caridade busca a intervenção, proteção e reparação do tribunal após uma campanha midiática adversa coordenada, conduzida desde 25 de março de 2025, que causou interrupção operacional e danos à reputação da instituição, de sua liderança e de seus parceiros estratégicos", afirmou a Sentebale nesta sexta-feira, 10, em comunicado em seu site.

O processo coloca o Duque de Sussex em uma posição incomum como réu no Tribunal Superior. Nos últimos três anos, ele esteve repetidamente do outro lado do litígio como principal requerente em processos por invasão de privacidade contra os tabloides mais proeminentes da Grã-Bretanha, devido a alegações de escutas telefônicas e espionagem ilegal por parte de jornalistas e dos detetives particulares por eles contratados.

Harry foi cofundador da Sentebale, que significa "não me esqueças" na língua do Lesoto, há cerca de 20 anos, em memória de sua mãe, que foi uma proeminente defensora do tratamento do HIV e da AIDS e ajudou a reduzir o estigma em torno da doença. O príncipe Seeiso do Lesoto foi outro cofundador.

Desentendimentos na instituição de caridade vieram à tona em 2023 em relação a uma nova estratégia de arrecadação de fundos, e os dois fundadores renunciaram ao cargo de patronos em março de 2025, em apoio aos curadores que haviam se demitido.

Na época, eles afirmaram que a relação entre o conselho e sua presidente, Sophie Chandauka, estava irremediavelmente prejudicada. Chandauka posteriormente acusou Harry de orquestrar uma campanha de intimidação e assédio para tentar forçá-la a sair.

À medida que a disputa se desenrolava, Chandauka disse ao canal de TV Sky News que as filmagens de um dos programas de Harry na Netflix haviam interferido em uma campanha de arrecadação de fundos programada para a Sentebale, e um incidente com sua esposa, Meghan, a Duquesa de Sussex, tornou-se uma fonte de atrito.

A Comissão de Caridade da Inglaterra e do País de Gales investigou e criticou ambas as partes por permitirem que a questão se tornasse pública e prejudicasse a reputação da organização, mas não encontrou evidências de assédio moral generalizado ou misoginia na Sentebale.

"Os problemas da Sentebale se desenrolaram aos olhos do público, permitindo que uma disputa prejudicial manchasse a reputação da instituição, correndo o risco de ofuscar suas muitas conquistas e comprometendo a capacidade da instituição de atender aos próprios beneficiários para os quais foi criada", afirmou o CEO da comissão, David Holdsworth, em comunicado em agosto de 2025.

O porta-voz de Harry criticou o relatório da comissão, enquanto Chandauka o acolheu favoravelmente.

Mensagens enviadas na sexta-feira ao escritório do Duque de Sussex solicitando comentários não foram respondidas imediatamente.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.

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