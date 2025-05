"Se a família real não quer reconciliação, depende deles”, afirma Príncipe Harry

Efeito Francisco

Segundo a Luminate, uma provedora de dados sobre entretenimento, filmes sobre papado tiveram alta de 3000%.

Imprensa livre

O Brasil subiu 19 posições no ranking mundial de liberdade de imprensa, elaborado pela organização Repórteres Sem Fronteiras.

FRASE

"Se a família real não quer reconciliação, depende deles”

Príncipe Harry, que disse estar “devastado” após perder, na sexta-feira (2), o recurso que abriu na Justiça britânica contra a redução de sua proteção policial no Reino Unido, depois que deixou os deveres reais com sua esposa, Meghan Markle.

PETRÓLEO

AGORA VAI

Fonte da coluna que acompanha os bastidores de Brasília garante que, pelo andar da carruagem e após muitas idas e vindas, a prospecção de petróleo na costa do Amapá deverá mesmo ser liberada este ano pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), com as devidas licenças exigidas para a atuação da Petrobras na chamada Margem Equatorial Atlântica. Segundo a fonte, ao menos o primeiro passo, que são os poços de sondagem, tem caminho aberto para seguir, graças à pressão de líderes políticos da região Norte.

DEFESA

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Progressista/AP), tem sido uma das principais vozes em defesa da iniciativa, argumentando que a prospecção é essencial para o desenvolvimento econômico do Brasil e para a redução das desigualdades regionais. O próprio presidente Lula também já se posicionou a favor do novo projeto petrolífero para manter o Brasil como exportador durante duas décadas, até que as energias renováveis sejam suficientes para suprir o País.

PREPARAÇÃO

O fato é que enquanto a Petrobras aguarda a autorização do Ibama, o governo do Amapá já concedeu as licenças para a operação de centros de triagem e reabilitação de animais silvestres, além de realizar simulados de emergência para garantir a segurança das operações. No Pará o cenário também é de preparação. O senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) já manifestou apoio à exploração de petróleo na Margem Equatorial. Ele, inclusive, é autor de um projeto de resolução que propõe a criação de uma Frente Parlamentar em Defesa da Exploração de Petróleo na região, com o objetivo de promover debates e ações legislativas favoráveis à atividade.

COMÉRCIO

DIA DAS MÃES

Com a chegada do Dia das Mães, segunda data mais importante para o varejo nacional, o comércio de Belém projeta um crescimento de até 30% nas vendas em relação ao mesmo período de 2024. A estimativa é do Dieese/Pará, que aponta o otimismo entre lojistas e shoppings da capital, impulsionado por fatores como o aumento do consumo e a geração de empregos ligados aos preparativos da COP 30, que será sediada em Belém, em novembro.

CIRCULAÇÃO

No ano passado, o setor registrou um crescimento modesto, em torno de 7%, segundo levantamento também do Dieese. Agora, a expectativa é de uma movimentação muito maior no setor, impulsionada não apenas pelo apelo emocional da data, mas também pela circulação de renda gerada pelas obras e investimentos em infraestrutura para a conferência climática da ONU, que estão empregando muitas pessoas e movimentando a economia. Setores como vestuário, perfumaria, calçados e eletrodomésticos lideram a previsão de alta, com destaque também para o aumento da procura por serviços como restaurantes e estética.

MAÇAÍ

FÔLEGO

Uma iniciativa pensada há mais de uma década agora está mais perto de sair do papel e se concretizar, com a promessa de valorizar ainda mais o açaí, o produto mais emblemático da cultura alimentar e econômica do Pará. O projeto de criação do Museu do Açaí (Maçaí) começa a ganhar fôlego com o apoio da Universidade Federal do Pará (UFPA) e da Federação Paraense dos Amigos do Museu. A ideia é que o Maçaí seja mais um reforço à política estadual de incentivo à cultura e à educação por meio dos museus, já reconhecidos como importantes ferramentas de turismo e preservação da identidade paraense.

VALORIZAÇÃO

A proposta também se alinha a outro desejo antigo: a criação do Festival do Açaí, em Belém, para integrar oficialmente o calendário turístico e cultural do Estado, que é o maior produtor de açaí do mundo, respondendo por 95% da produção nacional. A criação do Maçaí também reforça o reconhecimento do fruto não apenas como símbolo cultural, mas como motor da economia regional. Em 2023 o Estado produziu mais de 1,6 milhão de toneladas do fruto e, além de abastecer o mercado interno, exportou mais de US$ 9 milhões em produtos derivados do açaí.

EM POUCAS LINHAS

- A Câmara Municipal de Belém aprovou uma “Moção de Aplausos” pelos 49 anos da TV Liberal.

- Na proposição do vereador Josias Higino (PSD) foi destacado o trabalho realizado pela emissora no Pará e, em especial, em Belém, ouvindo as necessidades da população e mostrando as potencialidades da capital paraense, que este ano recebe a COP 30, maior evento climático do planeta.

- Já na Câmara Federal, em Brasília, os parlamentares da Comissão de Turismo, atendendo a um requerimento do deputado Romero Rodrigues (Podemos/PB), aprovaram uma “Moção de Aplausos” ao ministro paraense Celso Sabino, do Turismo.

- A justificativa dos deputados é o reconhecimento aos esforços do paraense na alavancagem do turismo no Brasil.

- O documento lembra que Sabino, à frente da pasta desde agosto de 2023, vem se dedicando com resultados comprovados em números, como a visitação recorde de turistas estrangeiros no ano de 2024, ampliação do setor aéreo e a sua eleição para o cargo de presidente do Conselho Executivo da Organização das Nações Unidas (ONU) Turismo, sendo o primeiro brasileiro a ocupar o cargo.

- Isso explica muita coisa, inclusive o fato apontado por fontes do Palácio do Planalto de que o presidente Lula está muito satisfeito com o trabalho do ministro paraense no Turismo, por isso não deve mexer na pasta.

- O que é dado como certo, nesses bastidores, é a saída da ministra das Mulheres, Aparecida Gonçalves. A mudança ainda não foi confirmada, mas a pasta deve ser assumida por Márcia Lopes, assistente social e ex-ministra do Desenvolvimento Social no governo Lula.

- Com pesar, o Grupo Liberal expressa seus sentimentos à família Costa Bezerra, pelo falecimento de Dona Maria, mãe de Orly Bezerra, CEO da Griffo Comunicação. Mãe, avó, bisavó e tataravó, a matriarca partiu na última sexta-feira, dois dias antes de festejar seus 90 anos. Permanece o amor da união com seu Solon, eternizado por seus cinco filhos, 16 netos, 20 bisnetos e uma tataraneta.