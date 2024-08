Dedicação e apoio paterno ajudaram a impulsionar carreira de artistas paraenses

No cenário artístico, onde brilho e fama são frequentemente associados às realizações pessoais, há uma figura muitas vezes invisível, mas crucial: o pai. Em meio a palcos, câmeras e estúdios de gravação, muitos artistas devem seu sucesso ao apoio silencioso e constante de seus pais. No Dia dos Pais, comemorado neste domingo (11/8), o Grupo Liberal celebra os heróis anônimos que embarcam na luta de seus filhos para transformar sonhos artísticos em realidade. Um exemplo disso é a trajetória da cantora paraense Bruna Magalhães, cuja carreira foi amplamente apoiada pelo pai e servidor público, Leonel Magalhães.

Bruna relembra com carinho como seus pais sempre a incentivaram a explorar suas paixões. Ela contou que o pai e a mãe sempre a apoiaram desenvolver tudo o que a mesma tinha vontade.

“Primeiro, eu disse que queria aprender piano, meu pai me colocou para fazer aulas. Depois, quis aprender violão, nosso vizinho doou o violão dele para eu aprender e meu pai me colocou para fazer aulas também, aí comecei a cantar," compartilhou a artista.

Quando Bruna se formou na faculdade de arquitetura, Leonel estava hospitalizado, mas a filha foi até ao hospital de beca e ele se arrumou todo para a família tirar foto, pois ele seria o paraninfo (Arquivo pessoal)

Quando surgiu a oportunidade de gravar um CD em estúdio aos 16 anos, foi o pai de Bruna quem bancou o projeto. "Meu pai fez questão de me apoiar sendo meu primeiro investidor, pagou o estúdio e o produtor. Esse álbum foi um trabalho mais experimental, mas foi importante para dar esse primeiro passo," recordou a cantora.

O apoio do pai não parou por aí. Leonel acompanhava Bruna em suas apresentações em barezinhos pela cidade de Belém, ajudando com equipamentos e permanecendo até o final dos shows. "Ele dizia que era meu pai, motorista, segurança, investidor e empresário," contou Bruna.

Em meados de 2005, teve uma peça na escola de Bruna e ela queria muito cantar. O pai a carregou para que a jovem, então criança, conseguisse alcançar o microfone (Arquivo pessoal)

Leonel também acompanhou a gravação do segundo álbum da filha, intitulado“Reticências”, em São Paulo. Bruna relembrou que os únicos horários disponíveis para gravar era de madrugada, e mesmo assim, o pai dela decidiu participar ativamente, chegando ficar três noites seguidas sem dormir para acompanhar a filha.

"O suporte dele me dá força para realizar meus sonhos, eu tenho uma gratidão gigante por isso. Me sinto validada, importante e amada. Ele, além de ser meu pai, se mostra como um grande amigo," afirmou a cantora.

Para o pai de Bruna, não cabe de tanto orgulho de ver a filha conquistando seus objetivos profissionais através de sua dedicação e esforço. “Ela me traz muitas felicidades, cada passo na carreira e na vida me emociona," declarou Leonel.

Apoio incondicional

Um dos momentos mais marcantes para Reiner foi quando ele mostrou uma música composta por ele ao pai e o viu chorar de emoção (Arquivo pessoal)

A história do artista, produtor musical e idealizador do Selo Caquí, Reiner, e seu pai, o engenheiro eletricista, Nelson Lima, também exemplifica a importância de abraçar os sonhos dos filhos. Desde cedo, o artista conta que foi imerso em um ambiente musical, influenciado pelo gosto da figura paterna.

"Eu sempre fui criado escutando muita música, e a partir disso eu comecei a querer tocar instrumentos. Quando eu estava na barriga da minha mãe, meu pai colocava Ramones altos para eu escutar e eu ficava chutando na barriga dela," lembrou Reiner.

Apesar de ter se formado em engenharia elétrica por influência do pai, o suporte emocional de Nelson foi crucial para Reiner se dedicar à música (Arquivo pessoal)

Apesar de ter se formado em engenharia elétrica por influência do pai, o suporte emocional de Nelson foi crucial para Reiner se dedicar à música. "O incentivo do meu pai em relação a ir para a música foi algo bem natural. Ele percebeu que não era uma brincadeira e que eu queria me especializar e correr atrás das coisas," afirmou o cantor.

Um dos momentos mais marcantes para Reiner foi quando ele mostrou uma música composta por ele ao pai e o viu chorar de emoção. "Ele chorou porque viu que meu trabalho tinha uma sonoridade nova e abordava assuntos sérios. Foi um momento importante de reconhecimento do apoio dos meus pais," contou.

Nelson destacou a importância de apoiar o sonho do filho, o qual ele elogia como um músico ‘dedicadíssimo’. “E mesmo que não apoiaremos, ele seria músico de qualquer forma. Temos dado todo o apoio possível para ele," afirmou o engenheiro.

Ele também expressou o orgulho e emoção ao ver o filho alcançar sucesso lentamente, mas com qualidade. "Me sinto super emocionado vendo meu filho realizando seu sonho. Apesar dos desafios que ele enfrenta, sinto que Deus sempre me dá apoio para ajudar meus filhos," disse Nelson.

Para Reiner, o pai não é apenas um apoiador, mas também um amigo e conselheiro. "O suporte do meu pai fez com que minha relação com ele amadurecesse. Eu confio nele como um amigo, e ele sempre está lá para me ouvir e apoiar”, afirmou o cantor.

Dedicação

A dupla Eduardo e Gabriel com o pai Edmilson Assis (Henrique Huff)

A dupla sertaneja Eduardo e Gabriel, que tiveram como maior incentivador seu pai, Edmilson Assis. Apaixonado por música brasileira, Edmilson não apenas compartilhou esse amor com os filhos, mas também percebeu o talento musical neles desde muito cedo. Hoje, ele não renuncia acompanhar as crias nos shows que realizam.

"Com cinco, seis anos, eles já estavam tocando tantã, pandeiro, flauta doce. Aquilo me deu o estalo, e decidimos colocá-los na escola de música", relembrou.

O esforço valeu a pena, pois hoje, Eduardo e Gabriel conquistaram seu espaço na cena musical de Belém, tocando em diversos locais da cidade e sendo reconhecidos por seu talento. "Foi um dos maiores desafios, mas, graças a Deus, continuamos lutando e vencendo", acrescenta o pai orgulhoso.

Para Gabriel, o papel de Edmilson na trajetória musical dos irmãos foi fundamental. "Nosso pai sempre foi muito presente e importante em nossas vidas. Sem o apoio dele, acredito que não teríamos chegado onde estamos", afirmou.

Ele destaca que o incentivo constante de alguém que é uma referência faz toda a diferença. "Ter alguém que você ama te apoiando e acreditando em você torna as coisas mais leves e naturais”, acrescentou o artista.

Eduardo complementa, enfatizando a importância do suporte de Edmilson na organização de todos os aspectos da carreira musical. "O trabalho não é só o momento no palco. Vai muito, além disso, e o apoio que ele nos dá nos traz uma segurança muito grande", explicou.