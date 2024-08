Dia dos Pais: veja 10 tipos de pais para comemorar nesta data especial!

Comemorado sempre no segundo domingo de agosto no Brasil, o Dia dos Pais está chegando e com ele o momento de agradecer e homenagear os mais diferentes tipos de pais. Mas afinal, que tipos são esses? Para celebrar o mundo diverso da paternidade, a Redação Integrada de O Liberal fez uma lista com 10 tipos de pais, cada um com características únicas, que merecem ser celebrados nesta data especial!

1. Pai tradicional

Esse pai é o verdadeiro “clássico” da criação: segue as tradições à risca, como dar a bênção para os filhos todos os dias e garantir que a família se reúna para as refeições, com o lugar na mesa sempre reservado. É aquele que valoriza ser o provedor da casa e não abre mão de impor regras e disciplina para a família.

2. Pai solo

Você provavelmente já conheceu mães solo ou até foi criado por uma, mas já teve a chance de conhecer um pai solo? Embora não sejam tão comuns, esses heróis estão por aí, enfrentando o desafio de criar os filhos sozinho e exercer os papéis de mãe e pai ao mesmo tempo. Quando o pai é de uma menina, o desafio é ainda maior. Ele é o tipo que aprende a trançar o cabelo da filha e precisa pesquisar sobre o universo feminino para dar o melhor suporte em todos os momentos. Esse pai se desdobra para dar conta de tudo e merece todo o reconhecimento e compreensão, mesmo quando algo não sai como planejado.

3. Pai moderno

Aquele pai moderno da criação, sempre por dentro das últimas tendências, como a educação positiva. Ele acredita em uma abordagem mais livre e menos autoritária, acompanhando de perto o que está em alta e o que os jovens estão curtindo no momento. Além disso, ele é super envolvido e participa ativamente na criação dos filhos, dividindo as responsabilidades igualmente com a mãe.

4. Pai adotivo

Já ouviu o ditado "pai é quem cria"? Pois é, esse é o tipo de pai que escolheu construir uma família pela adoção e encara todos os desafios que vêm com isso, desde um processo burocrático até lidar com filhos que podem ter uma história de traumas e superação antes de entrar na família. E tem também aquele que, embora não tenha adotado formalmente, se tornou a figura paterna tão importante na vida de alguém. O pai adotivo é a prova de que o amor de pai vai além de qualquer vínculo biológico.

5. Pai brincalhão

Sabe aquele pai que pode até perder um amigo, mas nunca uma boa piada? O pai brincalhão encara os desafios da paternidade com muito humor e leveza, sempre pregando peças, ensinando novos truques e sendo o pai favorito no grupo dos amigos dos filhos. Às vezes, ele pode ter dificuldade para dar bronca e ser mais sério, e acaba sendo procurado pelos filhos para acalmar a mãe e amenizar a situação quando eles se metem em alguma encrenca.

6. Pai atípico

Pais atípicos são aqueles que têm filhos neuroatípicos, ou seja, com alguma deficiência física ou intelectual. Desde a busca de diagnósticos e tratamentos até adaptar a vida dos filhos e da família, esses pais são peças fundamentais para garantir a saúde e o bem-estar dos pequenos. Em um mundo onde pessoas com deficiência ainda lutam para conquistar direitos e inclusão, esses pais estão na linha de frente, com muita dedicação e sacrifícios para tornar cada uma dessas conquistas possíveis.

7. Pai de primeira viagem

O mundo da paternidade é repleto de novidades e experiências únicas ao longo de toda a vida de um pai, especialmente para aqueles de primeira viagem. Esses pais precisam aprender não só atividades práticas como trocar fraldas, dar banho e pôr um bebê para dormir, mas também a enfrentar a maior responsabilidade que já tiveram: criar e cuidar de um novo ser humano. Cada dia traz lições valiosas sobre amor incondicional, paciência e resiliência, sendo cada momento uma oportunidade de crescimento e descoberta.

8. Pai LGBT+

O pai LGBT+ tem a missão de criar os filhos em um ambiente de amor e aceitação, ensinando desde cedo a importância de respeitar e celebrar a diversidade. Esses pais lutam constantemente contra preconceitos para garantir seu espaço, tanto no avanço das leis quanto na sociedade. Afinal, não importa se os filhos vieram ao mundo por adoção, barrigas de aluguel ou via tradicional, pais LGBT+, como qualquer outro, são cheios de amor para dar e ajudam a construir uma geração pautada no respeito e na inclusão.

9. Pai-avô

Só quem tem um avô muito presente e participativo ao longo da vida sabe da sorte que é ter essa figura paterna, uma fonte incomparável de sabedoria e conselhos. O pai-avô é aquele que vive intensamente cada etapa da vida do neto, vendo nisso uma chance de ser pai novamente. Cada um com seu jeito especial: tanto os avôs mais jovens, que dão um suporte extra para os filhos por terem se tornado pais cedo, quanto aqueles que já estão na terceira idade, com mais tempo livre para aproveitar cada momento ao lado dos netos.

10. Pai profissional

Você já ouviu falar que ter filhos custa caro? Pois é, o pai profissional é aquele que não mede esforços para conciliar as responsabilidades de pai com uma carreira exigente, garantindo que nada falte aos filhos. Esse pai é aquele que enfrenta o trânsito pesado para deixar as crianças na escola antes de uma reunião importante e que valoriza cada final de semana para relaxar com sua conquista mais preciosa: a família.

*(estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)