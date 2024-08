Venda de cestas especiais para o Dia dos Pais cresce antes da data em Belém

Nádia Mouta é proprietária de uma empresa de cestas especiais pioneira em Belém, que atende clientes desde 1991. Segundo ela, o aumento das vendas para o Dia dos Pais já é notório. “Neste ano, o nosso movimento foi maior em 15%, sendo 12% de pedidos de fora do estado para parentes da nossa cidade", declara.

Mouta não é a única empreendedora que destaca o aumento antecipado de clientes para a data. “Nossa campanha começou neste final de semana e já está bem movimentada. Graças a Deus!”, afirma Rafaela Rodrigues, empresária e dona de outra loja de médio porte que produz cestas especiais ao longo do ano.

O Dia dos Pais é uma data muito importante para os empreendedores que buscam faturam acima da média no período, segundo Antônio Romero, gerente da unidade de Relacionamento Empresarial do Sebrae no Pará. “Ela (a data) faz parte de um calendário comercial em que as empresas precisam estar preparadas pra aumentar seu fluxo de vendas”, afirma.

Para aproveitar melhor a data comemorativa comercialmente, os empreendedores também se organizam de forma estratégica. “Este ano tivemos um crescimento em relação ao ano passado, até porque nessa época eu viajo a São Paulo para fazer compras para o Dia dos Pais e Natal, mas este ano eu antecipei as compras, por isso pudemos atender todos os pedidos”, revela Nádia Mouta.

Quem também viajou a negócios tendo como foco o segundo domingo de agosto foi Rafaela Rodrigues, que conta que se inspirou nas idas ao Rio de Janeiro e a São Paulo. “Fiz essas viagens pra conhecer hotéis e cafeterias que tinham itens diferenciados para trazer pra campanha dos pais”, confessa.

Diferenciais das cestas

Nas cestas especiais da empresária, há sanduíches, frios, quiches e folhados - produtos comuns que vemos de forma frequente. Rodrigues explica, no entanto, que o diferencial do negócio dela não são apenas as comidas, mas a forma como são apresentadas.

“As embalagens usadas, as bandejas e caixas são um conjunto de itens que não têm em outros lugares.”

Sobre os diferenciais do produto em meio à concorrência, Nádia Mouta destaca que as cestas afetivas têm produtos de fabricação própria, como bolos amanteigados, geleias artesanais, além de insumos de qualidade. O negócio conta, ainda, com “pães artesanais, feitos por grandes panificados especialmente para a empresa".

Para Antônio Romero, os empreendedores devem analisar sempre o comportamento do cliente e do pai consumidor. “Você pode classificar e categorizar perfis diferentes de pais, perfis diferentes de gostos pra personalizar produtos ou investir em produtos que façam uma conexão muito mais aderente a esse tipo de público, de persona”, explica.

O que define o preço?

O preço das cestas especiais depende de alguns detalhes. “A gente leva em consideração não apenas a qualidade dos itens, porque a qualidade é a mesma pra todos, mas a quantidade deles”, explica Rafaela Rodrigues. Segundo ela, há diferentes tipos de embalagem que determinam também quanto será cobrado do cliente.

“Na nossa cesta mais top nesse ano vai uma bandeja de couro super elegante, então ela já tem um valor maior agregado”, destaca a empreendedora, que cobra de R$ 418,00 até R$ 738,00 pelas cestas.

Já Nádia Couto destaca que neste ano vai trabalhar com apenas dois modelos de cestas - o individual e o família, que atende até 4 pessoas. “Estamos nos preparando para produzir 150 cestas e já temos dois condomínios grandes de Belém onde iremos oferecer café da manhã”, lembra a empresária, que cobra R$ 255,00 pela cesta individual e R$ 550,00 pela cesta família.