Vale-cerveja, 'Dia de Spa' e mais: confira dicas de presentes alternativos para o Dia dos Pais

O presente ideal para o Dia dos Pais precisa representar, sobretudo, o amor entre pais e filhos. Com a proximidade da data, celebrada no segundo domingo do mês de agosto, os consumidores já começam a pesquisar e, em alguns casos, até mesmo a encomendar o item que pretende comprar para a figura paterna. Uma dica para surpreender os papais este ano são os presentes mais criativos, como objetos vintages e um dia inteiro de relaxamento em um spa.

Em uma ida recente a um shopping de Belém, o Grupo Liberal conversou com lojistas e gerentes de loja, que contaram que alguns dos itens mais procurados para presentear os pais são: sapatos – com destaque para as papetes –, carteiras e relógios. Porém, para quem quer tornar a comemoração especial e surpreender com presentes "diferentões", não faltam opções.

Oferecer ao pai uma experiência pessoal pode ser uma ótima aposta, principalmente se o momento for realizado na companhia dos filhos, por exemplo. Uma ida ao estádio de futebol para acompanhar o jogo do clube de coração pode se tornar, além de um presente, uma memória afetiva que vai marcar a vida de ambos.

Além disso, presentear com um dia inteiro em um spa ou uma massagem relaxante também são ótimas opções, que podem ajudar a viver a data com mais serenidade e tranquilidade, longe dos desafios e preocupações do dia a dia.

Marlini Araújo é proprietária de um spa em Belém e conta que todos os anos o local oferece um serviço de “Spa Day” para os pais. “São serviços com três procedimentos que podem ser usados no mesmo dia pela pessoa, com valores em média de R$260”, diz.

A empreendedora explica, ainda, que apesar do tabu acerca dos procedimentos, com a ideia de que os spas sejam ambientes apenas femininos, nos últimos anos é possível notar uma procura maior pelo público masculino. “Muitos homens têm se cuidado mais, procurando relaxamento terapêutico”, afirma.

Marlini Araújo explica como funciona o serviço de “Spa Day” (Igor Mota / O Liberal)

Elizandra Fonseca é gerente de marketing e sócia de um spa também na capital paraense. Para este ano, segundo ela, a ideia foi apostar nas campanhas “Pai Desestressado” e “Pai Renovado”, que incorporam os serviços reconexão, renovação e bem-estar, e vão funcionar durante todo o mês de agosto. Os preços variam de R$ 165 a R$ 300. “É cada vez mais comum você presentear com experiências do que com objetos materiais. Acho que depois da pandemia a valorização do bem-estar veio de uma forma muito forte”, ressalta.

Para te ajudar a escolher melhor um presente para o Dia dos Pais, nós preparamos uma lista com cinco opções. Veja:

1. Discos e revistas vintages

Os presentes vintages voltaram a ficar em alta e são tendência para quem quer inovar nas homenagens para os papais este ano. Itens como revistas, discos e até mesmo a vitrola podem proporcionar a experiência de reviver momentos felizes e marcantes do passado.

2. Dia de spa

Uma ida ao spa pode ser um presente perfeito para ajudar o seu pai a dar uma pausa nos problemas e desafios do dia a dia, ao desfrutar de um dia inteiro de repouso com serviços voltados ao bem estar e à saúde do corpo.

3. Massagem relaxante

Também com foco em garantir um momento mais relax, as massagens relaxantes são algumas opções que podem acertar em cheio ao proporcionar atividades terapêuticas que auxiliam no alívio de dores e tensões musculares, além do combate ao estresse e à ansiedade.

4. Vale-cerveja

Para os pais que não abrem mão de tomar aquela cervejinha gelada no fim de semana, um “vale-cerveja” pode agradar bastante. Principalmente se for acompanhado com o bônus para o churrasco. Fica a dica.

5. Vale-barbearia

Já no caso dos pais mais vaidosos, que gostam de estar com a barba alinhada e o cabelo “na régua”, presenteá-lo com um dia de beleza em uma barbearia pode ser uma ótima opção. Em alguns estabelecimentos da capital paraense é possível encontrar, além do corte de barba e cabelo, a experiência de jogos de mesa, cerveja e até mesmo a possibilidade de fazer uma tatuagem no mesmo local.