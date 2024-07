Veja 10 dicas de presentes de Dia dos Pais para pais com mais de 60 anos

A poucos dias para o fim do mês de julho, lojistas paraenses já se preparam para as movimentações nas compras para o Dia dos Pais, celebrado no segundo domingo do mês de agosto. A ideia é diversificar os produtos para alcançar diferentes tipos de público, desde os pais mais jovens até os com mais de 60 anos.

O Grupo Liberal foi até um dos shoppings mais populares da Grande Belém para conferir de perto a expectativa para a data, assim como as opções disponíveis para presentear os papais que estão na faixa dos 60+.

Deise Santos, gerente de uma loja de sapatos que funciona no shopping, conta que embora a data não seja tão movimentada como o Dia das Mães, a expectativa é que as vendas aumentem em pelo menos 16% nos dias que antecedem a celebração. “Nós estamos nos preparando em loja para quando as pessoas retornarem das férias já ter um bom movimento para o Dia dos Pais. Estamos recebendo caminhão direto, estamos com o estoque cheio para receber os nossos clientes e assim vamos nos preparando”, afirma.

A gerente destaca que entre os itens mais procurados pelos consumidores estão as papetes masculinas e os sapatênis.

O consultor de vendas Thiago Mesquita já é pai e, inclusive, já cita os planos para o que espera ganhar do filho no futuro. “Eu espero que ele me dê pelo menos um carro”, disse em tom de brincadeira. Thiago lembra ainda a relação com o padrasto, que ele considera como um pai de criação e costuma presentear todos os anos. “Eu pretendo comprar uma camisa de time que é o que ele gosta. Ele que torce para o Paysandu”, afirma.

Thiago Mesquita contou o que pretende comprar para o pai (Cristino Martins | O Liberal)

Já o empresário Danilo Santos conta que ainda não sabe o que vai comprar para o pai em celebração a data, pois, segundo ele, isso depende de como vai estar a situação financeira no momento. “Ainda vou procurar e ver o que consigo. Geralmente eu costumo dar sandália, roupas, acessórios para usar”, lembra.

Danilo Santos acompanhado do filho João Victor (Cristino Martins | O Liberal)

Para quem prefere a praticidade de fazer as compras sem sair de casa também não faltam opções. Patrícia Queiroz é proprietária de uma loja especializada em presentes que trabalha com vendas online, ela conta que a procura maior durante a data são as blusas com uma mensagem especial para o Dia dos Pais. “Os clientes estão buscando algo único e personalizado para demonstrar todo o amor que sentem por seus pais, sem ser muito convencional”, explica.

Segundo Patrícia, ela apostou em ampliar as opções de presente para alcançar diferentes idades. “Além da blusa especial, oferecemos outros produtos como bonés, canecas e porta-retratos personalizados que também são ótimas opções de presentes para essa faixa etária. Queremos garantir que todos os pais se sintam especiais e amados”, afirma.

Encontrar o presente perfeito para uma data tão especial nem sempre é tarefa fácil ou rápida, por isso nós separamos uma lista com dez dicas para presentear os pais com mais de sessenta anos. Confira a seguir.

10 dicas de presentes

1. Kit de churrasco

Para os pais que não dispensam aquele churrasco de domingo em família, para reunir os filhos e os netos, essa é uma ótima opção.

2. Vinho

Outra opção para presentear os pais são os vinhos, que podem ser encontrados com preços e intensidades variadas para agradar a todos os gostos e bolsos.

3. Copo térmico

Um item que está em alta nas lojas especializadas em presentes são os copos térmicos, que são resistentes, duráveis e ainda podem ser personalizados com o nome do presenteado.

4. Relógio de pulso

Um clássico dos presentes do Dia dos Pais é o relógio de pulso, que ainda por cima pode trazer um ar de elegância e estilo para o genitor.

5. Livro

Se o pai costuma manter em dia o hábito da leitura, presenteá-lo com um livro do seu autor favorito pode ser o presente ideal.

6. Sapato

Na hora de presentear também é importante levar em conta a funcionalidade do objeto, por isso apostar em um par de sapatos mais confortável para o dia a dia pode ser uma boa.

7. Roupas e pantufas

Todo mundo gosta de uma roupa confortável para curtir a tranquilidade de casa e descansar em família, portanto roupas e pantufas também são opções para os papais.

8. Barbeador elétrico

Nessa fase da vida o que uma pessoa mais precisa é de praticidade, assim os barbeadores elétricos podem ser de grande utilidade,

9. Esteira massageadora

Também com foco em garantir conforto e praticidade com um presente, as esteiras massageadoras podem ser perfeitas para ajudar com dores nas costas e aliviar o cansaço do dia.

10. Ver o time do coração

Para quem prefere proporcionar uma lembrança, não apenas um objeto como forma de presente, levar o pai para assistir ao jogo do seu time de futebol do coração diretamente no estádio pode ser um momento inesquecível e de valor inestimável.