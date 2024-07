Confira 10 restaurantes e lanchonetes com espaço kids para levar as crianças em Belém

Embora o mês de julho seja uma oportunidade para deixar a capital paraense e aproveitar praias e balneários do Estado, muitas pessoas não saem da cidade neste período. Com as férias escolares, os pais buscam, em Belém, locais que tenham diversões para crianças.

É o caso da dentista Tainá Nunes, de 33 anos, que tem uma filha de oito, a Cecília. Ela conta que entreter uma criança dessa idade é um pouco mais difícil, porque, nessa fase, as brinquedotecas e os espaços kids não chamam tanta atenção.

“Bons lugares que a gente frequenta em julho e sempre são o Porto Futuro e a pracinha do Horto Municipal, porque as crianças conseguem correr com mais liberdade e brincar de bola. Já brinquedoteca mesmo, para a idade dela, é mais no Villa Plaza, que tem os brinquedões, quadrinha de futebol e a parte dos videogames”, destaca.

Na opinião da mãe, Belém tem poucos lugares com espaços grandes para entreter crianças - os que têm são voltados mais para as idades de dois a quatro anos, segundo Tainá. Em espaços mais abertos, onde os pequenos ficam mais livres, até os pais conseguem se divertir, sentar e conversar, tendo momentos de lazer, diz ela.

Como Tainá e o marido, Rafael Carvalho, não estão de férias, a filha de oito anos fica mais em casa nas férias de julho. Mas, para entreter Cecília, eles liberam um pouco as telas, como televisão, computador e videogame. Um investimento neste mês foi um curso de desenho, que Cecília fez nas duas primeiras semanas de julho.

O Grupo Liberal lista alguns dos principais restaurantes e lanchonetes da capital para levar as crianças neste mês de julho. Confira:

Restaurantes

Boi D’Ouro

Especializado em churrasco, o restaurante oferece um bom espaço para os pequenos brincarem, com brinquedos e uma atmosfera animada. A única exceção é a unidade da avenida Duque de Caxias, que não dispõe de espaço kids. Outros pontos estão nas avenidas João Paulo II e Tamandaré e na rodovia Augusto Montenegro.

Tipo de comida: Churrasco

Preço: De segunda a sexta-feira, R$ 109,90 o quilo; aos sábados, domingos e feriados, R$ 124,90 o quilo.

Engenho do Dedé

Localizado dentro do shopping Boulevard, no Reduto, o restaurante possui várias entradas e pratos saborosos, muitos feitos com carne de porco. Também possui uma grande variedade de bebidas e delícias como queijos de diversos tipos. Há espaço para a criançada e, em julho, a brinquedoteca funcionará com oficinas, pinturas faciais e lições de colorir, às terças, quartas e quintas, das 19h às 21h.

Tipo de comida: Petiscos e pratos, com destaque para o porco

Preço: Aos sábados, feijoada por R$ 59,90 o buffet livre

Coco Bambu

Com diversos pratos feitos com camarão, o Coco Bambu de Belém é uma boa opção para os pais que querem sair com seus filhos. A brinquedoteca funciona todos os dias, com diversão garantida aos pequenos, enquanto os adultos degustam os sabores no restaurante, que fica no shopping Bosque Grão Pará.

Tipo de comida: Petiscos e pratos, com destaque para frutos do mar

Preço: De segunda a sábado no almoço e de domingo a sexta no jantar, os camarões saem a partir de R$ 109,90

Solar da Ilha (Combu)

A proposta no local é a culinária paraense. Açaí, camarão e tucupi são algumas das delícias oferecidas, além de opções de drinks com um toque regional. E enquanto os pais se divertem, a criançada também. No espaço há uma pequena brinquedoteca, com cama elástica e escorregador, onde os pequenos podem brincar.

Tipo de comida: Paraense e regional

Preço: De R$ 43 (entrada) até R$ 460 (prato para quatro pessoas)

Camarada Camarão

Mais frutos do mar, afinal, é o que pede o verão. E o Camarada Camarão, como o nome diz, tem muitos pratos e petiscos com esse toque. Lá, há um grande espaço para as crianças brincarem, com diversos tipos de atrações.

Tipo de comida: Petiscos e pratos, com destaque para frutos do mar

Preço: Pratos a partir de R$ 79

Lanchonetes

Icebode

Além de ter sorvetes com os sabores da Amazônia, a Icebode também oferece um espaço kids diferenciado, com vários brinquedos e diversões, entre eles a cama elástica e o escorregador. Sendo um local amplo, os pais podem tomar um sorvete enquanto os pequenos brincam.

Tipo de comida: Sorvete

Preço: A partir de R$ 7

Geek Burger

Apesar de não possuir um espaço kids separado do salão principal, toda a hamburgueria é repleta de boas referências para a criançada. Tem posters nas paredes, máscaras e até pessoas fantasiadas dos principais personagens dos quadrinhos e de princesas - uma ótima diversão para as crianças

Tipo de comida: Hambúrguer

Preço: De R$ 15,90 (entrada) até R$ 57,90 (hambúrguer)

Nega Maluca

Qual é a criança que não gosta de doce? E lá na Nega Maluca os doces são de arrasar. Além de alimentar seus pequenos, os pais podem ficar tranquilos, porque a lanchonete oferece um espaço kids especial na área externa com balanço e cama elástica, além de muito espaço para correr e brincar.

Tipo de comida: Salgados, bolos e tortas

Pizza Up

Localizada no shopping Bosque Grão Pará, a pizzaria mais animada da cidade é perfeita para quem tem filhos. O local tem pessoas vestidas de personagens famosos e um espaço atrativo para distrair os pequenos.

Tipo de comida: Pizza

Terraço Burger

Com hambúrgueres deliciosos, o Terraço tem um espaço super agradável tanto para os pais como para as crianças. O lugar que é destinado à diversão conta com uma mini cozinha que permite uma interação entre as crianças enquanto comem um bom lanche.

Tipo de comida: Hambúrguer

Preço: De R$ 22,40 (entrada) até R$ 44,90 (hambúrguer)