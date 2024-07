Praças reformadas viram opção de lazer durante as férias em Belém

Parte da população de Belém está voltando a utilizar espaços públicos como museus, parques e praças, que se tornaram uma opção a mais para quem quer visitar ou para os moradores que permanecerem na capital paraense durante as férias escolares de julho. Seja para passear em família, praticar esportes como futebol, skate e vôlei ou simplesmente apreciar um final de tarde sentado num banco embaixo de uma árvore, são cada vez mais as pessoas que procuram esses espaços abertos como uma boa pedida de lazer, principalmente nas férias escolares.

O estímulo veio após a prefeitura de Belém concentrar uma frente de trabalho para revitalização de praças pela cidade, algumas que estavam em estado de abandono e sem movimentação de frequentadores há bastante tempo. Conforme a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), de março até os primeiros dias de julho deste ano, 12 praças passaram por reforma, revitalização e readequação, incluindo 2 no distrito de Mosqueiro (Praça da Praia do Bispo e Praça Cipriano Santos, conhecida como praça da Matriz). Até o fim deste ano, segundo o órgão municipal, mais 18 praças serão entregues reformadas.

Praça do Marex

Referência como espaço esportivo em Belém, a Praça Dom Mário Villas Boas, popularmente chamada de “Praça do Marex”, foi reformada e entregue no último dia 30 de junho pela prefeitura de Belém aos moradores e praticantes de esportes que frequentam o espaço. A extensa praça fica na avenida Júlio César, no bairro de Val-de-Cans, próximo ao Aeroporto Internacional de Belém e conta com quadras para prática de esportes de areia, futsal, basquete, espaço para pets e um complexo de skate que atrai a cada dia mais praticantes. O espaço ficou durante anos sem manutenção e vigilância adequada, o que afastou muitos frequentadores, muitos que estão voltando a frequentar a praça.

Praça do Marex

“Agora que estou voltando a vim na praça, depois de muitos anos sem vir. Estava muito soturno a noite, ninguém vinha. Agora os moradores voltaram a usar, no meu caso venho quase diariamente passear com meu cachorro, apreciar o dia ou a noite, que continue desse jeito”, diz Carol Soares, moradora das proximidades.

E com o aumento considerável do fluxo de frequentadores, o empreendedorismo foi reativado também. Por toda a praça estão espalhados vendedores de diversos itens, desde guaraná até brinquedos infantis. O casal Liam Ferreira e Brenda Caroline, por exemplo, investiu em brinquedos como pula-pula e piscina de bolinhas, faturando uma renda extra importante no final do mês da família.

“Assim que ficamos sabendo que iam reformar, já começamos a planejar tudo, investimos nos brinquedos, alugamos um espaço aqui perto para guardá-los. Todo dia o movimento é intenso, muitos trabalhadores vieram para cá e estão conseguindo faturar”, diz Liam.

Basquete, futebol, skate, vôlei, modalidades são praticadas por número cada vez maior de frequentadores (Cristino Martins/O Liberal)

Praça Batista Campos

Uma das principais áreas de lazer e turísticas de Belém, a Praça Batista Campos, na Travessa Padre Eutíquio, foi entregue revitalizada no dia 29 de junho. Os serviços de reforma e revitalização da Prefeitura de Belém na Praça Batista Campos envolveram coretos, córregos, pinturas e pedrarias portuguesas em quase três mil metros desse logradouro da cidade. Com a reforma, a praça ganhou uma academia ao ar livre e a reforma dos brinquedos para as crianças.

Praças na Marambaia

Carol mora perto da praça do Marex e passou anos sem frequentar o espaço. Desde a revitalização, a praça passou a ser uma de suas principais opções de lazer para ela e seu cachorrinho (Cristino Martins/O Liberal)

Na praça Dom Alberto Ramos, na Marambaia, houve uma revitalização geral, com paisagismo, troca de toda pavimentação, construção de três quiosques, revitalização dos arcos de entradas e anfiteatro, espaço para pets, reforma das quadras de areia e poliesportiva, iluminação com LED completa e pintura geral do espaço.

Também no bairro da Marambaia, a Praça da Marinha passou a garantir aos moradores um espaço para a prática de exercícios físicos, parque infantil, área de lazer para idosos. Sua localização é privilegiada, rodeada por uma arborização que permite aos frequentadores da praça um ambiente bem atrativo e ameno.

Outra opção no bairro da Marambaia, o espaço recebeu quadra para prática de esportes protegida por alambrado, área de lazer e de convivência, e parque infantil. Além de iluminação toda com LED, piso tátil, rampas de acesso, bancos e lixeiras. A arena recebeu o serviço de drenagem e a recuperação do centro comunitário.

Praça da República

A Praça da República, entre os bairros da Campina, Reduto e Nazaré, não está na lista recente de reforma, mas é bom lugar para passeio, porque conta com feirinha aos domingos e ponto de encontro de manifestações culturais. Por sua história e beleza, por abrigar o Theatro do Paz e pela proximidade com o Ver-o-Peso, é um importante espaço turístico da cidade.

Praças de Belém que ainda serão entregues reformadas até o fim de 2024, segundo a prefeitura:

Praça Sérgio Costa, no conjunto Verdejantes I, em Águas Lindas

Praça Eneida de Moraes, na Av. Alcindo Cacela, entre as ruas Bernal do Couto e Ferreira Pena, bairro Umarizal

Praça Paraíso dos Pássaros, na entrada do conjunto Paraíso dos Pássaros, bairro Maracangalha;

Praça Eduardo Angelim, na Pedreira;

Praça Júlio César, na Pedreira;

Praça das Crianças, na Pedreira;

Praça Gerson Peres, na Pedreira;

Praça Brasil, no Umarizal;

Praça Amazonas, no Jurunas;

Praça do conjunto Bosque Araguaia, no Tapanã;

Praça do Satélite, no Satélite;

Praça Dalcídio Jurandir, na Cremação;

Praça Tancredo Neves, na Marambaia;

Praça da Sereia, na Campina;

Praça da Jarina, no Marco;

Praça da Cultura, no Marco;

Memorial dos Povos, em Nazaré;

Manutenção do Complexo Ver-o-Rio, no Umarizal.



(Lucas Quirino - estagiário sob supervisão de João Thiago Dias)