Crianças com Transtorno do Espectro Autista podem curtir colônia de férias gratuita; saiba como

Nesse mês das férias os pais de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) vão ter a oportunidade de levar os filhos para uma programação gratuita. De 10 a 14 e de 17 a 21 de julho haverá a Mini Colônia de Férias. E de 26 a 28 de julho, as Oficinas Infantis. Toda a programação será no Shopping Pátio Belém.

A programação de colônia de férias é sempre a partir das 16h no 3º piso do shopping. De 26 a 28 de julho, as Oficinas Infantis vão trazer pinturas, personagens e brincadeiras. E, para fechar em grande estilo, nos dias 20, 21, 27 e 28, as crianças vão brilhar no Show de Talentos Kids.

O Show de Talentos Kids nas Férias no Pátio é para as categorias de canto e dança, com premiação de R$ 500 para o 1º lugar; R$ 200 para o 2º; e R$ 100 para o 3º lugar.