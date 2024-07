José Augusto canta para os pais na Assembléia Paraense

Os fãs da música romântica em Belém têm um encontro no próximo dia 9 de agosto, na semana do Dia dos pais. O cantor José Augusto, gravador de músicas em novelas, faz um grande show na Assembléia Paraense, comemorando 50 anos de carreira. A promoção é do site de notícias “O Antagônico”. No sábado, 10 de agosto, José Augusto fará um show particular, apenas para convidados, na festa de aniversário de 3 anos do site. A festa ocorrerá no salão social do residencial Montenegro Boulevard. Nos dois eventos o show de abertura será feito por Ximbinha e Jéssica, com a participação da cantora Luiza Araújo.

A produção do espetáculo garante surpreender, oferecendo uma experiência sensorial completa. A combinação de iluminação, cenografia e tecnologia proporcionará um ambiente envolvente, ressaltando ainda mais a magia de suas canções. O cantor afirma não apenas relembrar os sucessos que marcaram sua trajetória, mas também traz um toque especial ao apresentar músicas que ele interpretou de outros artistas, bem como aquelas que foram eternizadas por intérpretes que celebraram suas composições.

“Chegar aos 50 anos de carreira é um privilégio e uma vitória. Esta turnê é uma forma de agradecimento aos fãs que estiveram ao meu lado ao longo dessas décadas. Será um momento especial para compartilharmos juntos as histórias que essas canções contam e celebrarmos a música que nos conecta” destaca José Augusto.

Com a experiência do artista, ele garante no setlist, desde a música Chuvas de Verão, do cantor paraense Antônio José, até o sucesso internacional Evidências, regravado em mais de 80 idiomas. Podemos destacar também as músicas: Separação, Indiferença, Sábado e Fantasias, transformando cada melodia e revelando histórias por trás de cada canção.

Além dos sucessos consagrados, José Augusto também promete surpresas e novidades durante o show, com as canções: Ainda Ontem Chorei de Saudade, composição do amigo Moacir Franco, e Te Amo, Te Amo, Te Amo, sucesso de Roberto Carlos

José Augusto é um cantor e compositor carioca, reconhecido por sua contribuição significativa à música romântica no Brasil e no exterior. Com uma carreira notável e uma legião de fãs, o artista continua encantando o público com sua voz envolvente e suas letras profundas. “Histórias em Canções - 50 anos” é a mais recente expressão de sua paixão pela música, em uma turnê que promete emocionar e inspirar. Suas canções e sua presença cativante no palco fazem dele uma referência incontestável na música romântica brasileira. (Com informações do jornalista Evandro Corrêa).

Agenda-se:

Show de José Augusto

Data: 9 de agosto

Local: Assembléia Paraense

Mesas, camarotes e ingressos individuais podem ser adquiridos na Bilheteria Digital, Loja Kings, (Pátio Belém e Parque Shopping), Loja Sonho dos Pés (Shopping Boulevard, Castanheira e Metrópole) e também na loja Sonho dos Pés em Castanhal