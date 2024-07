Pais tecnológicos: confira seis opções de presentes para o Dia dos Pais

Muito antenados e atualizados, os papais tecnológicos estão sempre atentos às novidades disponíveis no mercado. Com o fim das férias escolares e da chegada do Dia dos Pais, muitos filhos começam a ligar o alerta para presentar a figura paterna. Uma das opções de lembrança é investir em um aparelho ou dispositivo tecnológico, já que essa escolha não exige um nível de acertos em relação ao gosto, como em roupas, calçados e perfumes.

Por ser uma data móvel, sempre celebrada no segundo domingo de agosto, neste ano o Dia dos Pais será no próximo dia 11. Como o apego à família entre os brasileiros é algo forte, a data comemorativa se torna importante e é uma ótima oportunidade de demonstrar afeto.

Como presentear alguém por muitas vezes se torna uma missão difícil, os produtos eletrônicos são ótimas opções já que trazem uma utilidade para quem recebe.

Confira seis opções de presentes:

1 - Smartwatch

O smartwatch deixou de ser um artigo supérfluo para algumas pessoas. Ótimos para facilitar a rotina e torná-la produtiva e saudável. Um relógio inteligente ajuda na hora de checar as mensagens que chegam no celular, gerenciamento da agenda de compromissos, reuniões e lembretes, e monitoram o aproveitamento da atividade física, sono e frequência cardíaca. Não tem como ela não curtir.

O Apple Watch é uma das opções disponíveis no mercado, seus modelos e séries tem valores que variam de R$1900 até R$ 7000.

2- Caixa de som com Alexa: Echo Pop

Compacto e com design clean, o dispositivo Echo Pop Smart Speaker é capaz de ser integrado com outros dispositivos e gerar maior praticidade no dia a dia com suas funções rápidas e inteligentes. Com a Alexa você tem controle de músicas e podcasts, tornar a casa inteligente, além de todos os recursos que o app disponibiliza, desde informar a previsão do tempo, ler as notícias, comprar produtos, realizar chamadas, responder às suas perguntas e muito mais. Seus valores variam de R$ 250 até R$ 600.

3 – Smartphone

Com processador Exynos 2400, que possibilita desfrutar de jogos sem interrupções, multitarefa fluida e navegação ultrarrápida, o Samsung Galaxy S24 é um dos aparelhos mais atuais no mercado. Possibilitando o uso da IA, uma inteligência artificial que traduz simultaneamente as chamadas telefônicas e mensagens de textos em diversos aplicativos, ele é encontrado no mercado podendo chegar até a R$ 8000.

A opção é atrelar o Samsung Galaxy S24, na opção de 256GB, em planos de operadoras de telefonia. Por exemplo, ao contratar o TIM Black Família 100GB, o usuário recebe um desconto de R$ 4.200, e paga no smartphone apenas R$ 1.799.

4 - Kindle

Para quem gosta de uma leitura mais compacta, o Kindle é uma ótima opção. O dispositivo de leitura da Amazon possibilita ter diversos títulos juntos em um aparelho leve e cabe nas mãos. Com configuração de controle de luminosidade que permite ler durante a noite sem grandes dificuldades. O valor dele varia de R$ 300 a R$ 1400.

5 – Fone sem fio

Leve e prático, o TWS Wave Buds da JBL é uma boa opção ótima para os pais mais discretos, atletas ou do mundo corporativo. O produto, que está disponível nas cores preto e branco e com um valor super acessível, sai por menos de R$ 232.

Com uma ótima qualidade no som, a conectividade via Bluetooth permite autonomia para o usuário. Além disso, a bateria dura até 32 horas, é possível play, pause ou passar as músicas sem precisar pegar no celular, tudo pelo touch do próprio fone. Possui ainda um dispositivo com resistência à poeira e a respingos de água.

4 - Porta-retrato digital

Unindo tecnologia e afeto, um dispositivo que é capaz de conter diversas imagens especiais pode ser a opção. O porta-retrato digital é um presente tecnológico cheio de amor, já que você pode encher ele de uma variedade de fotos. Sincronizado com plataformas de fotos e conectado ao Wi-Fi, o dispositivo pode ser controlado remotamente. Sem contar que alguns aparelhos também oferecem funções de lembretes, calendário e calculadora. Os valores variam de R$ 100 a R$ 700.