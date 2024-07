AP prepara programação especial em comemoração ao Dia dos Pais

O Dia dos Pais está chegando e é claro que a data será celebrada em grande estilo na Assembléia Paraense. O clube preparou uma programação para comemorar a data. O dia 11 de agosto (domingo), será marcado por momentos especiais para os pais na sede campestre da AP.

As homenagens começam com uma Missa em Ação de Graças, às 10h30, no Espaço Vip, com o padre Ivan da Conceição e a participação do Coral AP e do cantor Romano Pereira. Em seguida, a partir das 12h, será servido o buffet no Salão de Festas, com pratos deliciosos. O almoço terá a presença de André Moura, que fará uma solo performance a partir das 12h30.

O evento é de livre acesso aos associados e haverá convites. Cada sócio proprietário poderá emitir até 02 (dois) convites da cota mensal, no site, app e atendimento via Ana Paula, a assistente virtual da AP. Lembrando que os convidados devem apresentar documento oficial com foto na entrada.

Durante a programação, os demais restaurantes do Clube funcionarão normalmente. Vale ressaltar também que os estacionamentos no interior do clube e no edifício-garagem são exclusivos para os sócios AP.

Em caso de dúvidas, o (a) associado (a) pode acionar a assistente virtual do Clube, a Ana Paula. É só mandar mensagem para o número (91) 98408-0000, como “Olá”, “Oi”, “Boa tarde”, que o atendimento será iniciado.