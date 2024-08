Veja 8 opções de presentes de R$ 50 a R$ 150 para o Dia dos Pais em Belém

Com a proximidade do Dia dos Pais, celebrado neste domingo (11/8), a busca pelo presente ideal nos shoppings de Belém já começou, mas deve se intensificar mesmo com a chegada do final de semana. Nos últimos dias, visitamos um dos shoppings da capital para conferir as opções disponíveis na faixa de R$ 50 a R$ 150. A procura ainda era tímida, mas há alternativas que prometem agradar a todos os estilos.

Maicon Cardoso, vendedor de uma loja focada em moda básica, informou que "o cliente que entra na loja consegue comprar desde uma camiseta básica por R$ 55 ou uma camiseta polo por R$ 89, até uma calça jeans por R$ 109". A loja destina 70% dos produtos ao público masculino. "Costumamos dizer que o Dia dos Pais aqui é o nosso primeiro dezembro, onde temos um aumento significativo nas vendas", diz Cardoso.

Maicon Cardoso mostra uma camista de modelo polo. (Thiago Gomes / O Liberal)

Apesar disso, segundo ele, a expectativa é de que o movimento na loja só se intensifique a partir de quinta-feira, prosseguindo até às vésperas de domingo. “Nesse início de semana a procura tem sido abaixo do esperado. Mas também contamos com o fato das pessoas acabarem deixando para comprar mais perto da data. Então é mais a partir de quinta mesmo, que devemos ter uma procura maior”, afirma.

Contudo, esse não foi o caso da professora Ane Barros, de 29 anos. Ela já comprou o presente para o Dia dos Pais e, este ano, planejou cuidadosamente uma surpresa. “Foi muito bem planejado. Acredito que é algo que ele vai gostar muito”, disse, preferindo não revelar o presente para seu pai, que tem 71 anos. Ele foi revelado, em confiança, e a reportagem garante que o presente, de fato, exigiu planejamento.

Veja opções de presentes para o Dia dos Pais de até R$ 150

Camisetas básicas: É possível encontrar camisetas básicas a partir de R$ 55 de uma marca brasileira conhecida. É uma opção para os pais que buscam qualidade sem deixar de lado o conforto no dia a dia. Contudo, em grandes lojas de departamento, é possível encontrar mais opções entre a faixa de R$ 50 e R$ 150.

Camisetas polos: Já as camisetas polo são uma escolha elegante. É possível achar blusas de boa qualidade por menos de R$ 100. Elas combinam com ocasiões mais casuais, mas são peças “coringas” no guarda-roupa.

Calça Jeans: Para os pais que apreciam um estilo mais clássico, as calças jeans podem ser encontradas a partir de R$ 79. Há opções de boa qualidade e durabilidade, adequadas para diferentes ocasiões.

Sandálias: Confortáveis e práticas, as sandálias estão disponíveis a partir de R$ 24,90. É um item indispensável para qualquer pessoa.

Tênis: Se seu pai é fã de um estilo mais esportivo, tênis podem ser encontrados a partir de R$ 49,90. Há também opções mais sofisticadas acima dos R$ 100. É possível encontrar modelos de R$ 140 com boa qualidade.

Sapatênis: Há também os “sapatênis”, uma alternativa versátil para várias ocasiões, os sapatênis custam a partir de R$ 59.

Sapato social: Sapatos sociais são uma escolha clássica. É possível encontrar modelos a partir de R$ 79, sendo ideais para o dia a dia no trabalho ou eventos mais formais.

Perfumes: Para os pais que gostam de estar sempre cheirosos, os perfumes são uma ótima escolha. É possível encontrar fragrâncias agradáveis a partir de R$ 50. Em marcas mais conhecidas do grande público, os valores ficam na casa dos R$ 100, e variam bastante, de acordo com a marca e o tamanho do frasco.