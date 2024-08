Onde comer no Dia dos Pais em Belém? Veja dica de restaurantes e média de preços

O Dia dos Pais já é neste domingo (11), e os restaurantes da capital paraense já estão se preparando para receber as famílias que irão aproveitar para celebrar a data com um almoço especial. Em Belém, os consumidores podem encontrar diferentes opções e culinárias para agradar a todos os gostos. Os preços variam em média de R$ 29 a R$ 350.

VEJA MAIS

Para receber os homenageados e seus familiares, alguns restaurantes apostam em menus especiais, música ao vivo e decoração especializada. De acordo com uma pesquisa realizada pela em Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Pará (Abrasel-PA) com proprietários de restaurantes no Pará, 61% informou que espera faturar até 20% a mais do que no mesmo período do ano passado.

Rafael Menezes, presidente da Abrasel-PA, destaca que para o Dia dos Pais muitos estabelecimentos optam por não fazer reservas, devido à procura ser menor do que datas como o Dia das Mães e o Dia dos Namorados, por exempli. Ainda assim, segundo ele, a expectativa do setor é positiva.

“Estamos bem otimistas. É uma data relevante, que aumenta o faturamento. As famílias saem de casa para almoçar, celebrar, muitos restaurantes preparam cardápios especiais”, conta.

Oferecer um almoço – para quem prefere presentes não convencionais – pode ser uma opção também para presentear os papais. No caso de quem ainda não sabe onde irá almoçar com o patriarca para celebrar a data, nós preparamos uma lista com alguns dos restaurantes mais bem avaliados de Belém. Confira a seguir.

Confira 10 opções de restaurante para o Dia dos Pais:



1. Casa do Bacalhau

Preço médio: R$ 29 a R$ 200

Localização: Rua Diogo Móia, N° 455 – bairro Umarizal

Diferencial: Culinária portuguesa



2. Ver o Açaí

Preço médio: R$ 50,00 – R$ 98,00

Localização: Travessa Dom Pedro I, N° 599 - bairro Umarizal

Diferencial: Estacionamento privado grátis



3. Ryori Belém

Preço médio: R$ 39 – R$ 350

Localização: Shopping Grão Pará

Diferencial: Opções sem glúten



4. Santa Grelha Belém

Preço médio: R$ 27 – R$ 320

Localização: Shopping Grão Pará

Diferencial: Opções sem glúten



5. Govinda Restaurante Vegetariano

Localização: Rua dos Mundurucus, N ° 1800 – bairro Batista Campos

Diferencial: comida indiana



6. Restô Privilège

Localização: Avenida Serzedelo Correa, N° 681 – bairro Batista Campos

Diferencial: Vista para a Praça Batista Campos



7. Amazônia na Cuia

Preço médio: R$ 18 - 119

Localização: Rua Domingos Marreiros, N° 826

Diferencial: Menu tipicamente paraense



8. Largo Da Palmeira Restaurante

Preço médio: Buffet a kilo

Localização: Rua Manoel Barata, N° 719 – bairro Campina

Diferencial: Bacalhau do Porto assado na brasa



9. Armazém Belém

Preço médio:

Localização: Av. Visc. de Souza Franco, N° 776

Diferencial: Opções vegetarianas

10. Casa do Saulo

Preço médio: R$ 28 - 190

Localização: Rua Siqueira Mendes, S/N - bairro Cidade Velha

Diferencial: mesas ao ar livre, próximo à orla.