Maioria dos paraenses pretende comprar roupas para presentear no Dia dos Pais e pagar em dinheiro

Uma pesquisa realizada através da plataforma TIM Ads, da operadora TIM, aponta que, no Pará, a maioria dos consumidores (53%) pretende comprar roupas para presentear no Dia dos Pais, enquanto 16% vão optar por calçados. Além disso, 58% dos entrevistados contaram que pretendem fazer suas compras usando dinheiro e apenas 14% pretendem usar o PIX. As compras vão ser feitas por 69% dos consumidores em lojas físicas e apenas 18% em virtuais.

A pesquisa que buscou insights sobre as intenções de compra dos consumidores brasileiros foi realizada entre 10 e 16 de junho, com mais de 50 mil usuários do serviço pré-pago, de todo país, inclusive no Pará, que receberam bônus de recarga em troca da participação.Os resultados do levantamento no Pará mostram que 63% dos presenteados serão os pais e 15% marido, namorados ou cônjuge. Para 35% das pessoas que participaram da pesquisa, o valor estipulado para compra varia de R$20 a R$100 e 20% pretendem gastar de R$101 a R$300.

Além disso, para celebrar o Dia dos Pais, 33% das pessoas vão fazer refeições em casa e 28% em restaurantes. A expectativa de 29% dos usuários é gastar entre R$20 a R$100 e 22% de R$101 a R$300.

O resultado da pesquisa no Pará segue a tendência nacional, onde itens de vestuário também são os principais presentes escolhidos, na faixa predominantemente de valores até R$100,00 e com a preferência por pagamento em dinheiro e em lojas físicas. Em todo o Brasil, 69% dos entrevistados pretendem comprar presentes para apenas uma pessoa, destacando uma tendência por presentes mais significativos e personalizados. Entre os que vão presentear, 56% escolhem seus pais, sendo os itens preferidos roupas (45%), calçados (14%), perfumes (9%) e celulares (6%).

Além dos pais, que são o foco principal, outros membros da família, como cônjuges (15%), avós e tios (2%), também serão presenteados.

O levantamento mostra também que 28% dos consumidores pretendem gastar até 100 reais, 23% até 300 reais e 9% até 800 reais. Quanto à forma de pagamento, a pesquisa aponta que, este ano, 45% dos consumidores preferem usar dinheiro, enquanto 16% optam pelo PIX e outros 16% pelo cartão de débito. Além disso, 59% dos entrevistados planejam fazer suas compras em lojas físicas, valorizando a experiência presencial.