VÍDEO: Jorge López, de Elite, aparece dançando rock doido com paraense nas redes sociais

O ator e modelo chileno Jorge López, conhecido por interpretar o personagem Valerio na série “Elite”, da Netflix, chamou a atenção nas redes sociais ao aparecer dançando rock doido, ritmo popular no Norte do Brasil. O registro foi feito ao lado da influenciadora paraense Pamela Bellini e repercutiu entre internautas da região.

No vídeo publicado nas redes, Jorge aparece aprendendo os passos do ritmo ao som do rock doido. “E eu que não tava fazendo nada, vi o Jorge López, ator da série Elite da Netflix, na rua e fiz ele dançar rock doido… e ele gostou”, escreveu Pamela. Durante a gravação, ela ensina o ator a “tremer o ombrinho” e a acompanhar o ritmo.

Nos últimos dias, Jorge López também publicou fotos e vídeos em Macapá em sua conta pessoal no Instagram, onde soma mais de 7,6 milhões de seguidores. Segundo informações que circulam nas redes sociais, o ator estaria realizando um mini tour pelo Brasil, após passar por cidades do Nordeste, antes de chegar à região Norte.

Até o momento, não há confirmação oficial se a viagem tem caráter exclusivamente turístico ou se está relacionada a novos projetos profissionais.

Quem é Jorge López

Aos 34 anos, Jorge López ganhou projeção internacional ao integrar o elenco de produções da Disney, como “Sou Luna”, e da Netflix, como “Temporada de Verão”. O maior destaque da carreira veio com a série “Elite”, na qual atuou como um dos protagonistas durante a segunda e a terceira temporadas.

