Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

VÍDEO: Jorge López, de Elite, aparece dançando rock doido com paraense nas redes sociais

Ator chileno foi visto em Macapá e participou de vídeo com influenciadora Pamela Bellini

Hannah Franco
fonte

Ator de “Elite”, Jorge López dança rock doido com paraense em Macapá (Reprodução/Redes sociais)

O ator e modelo chileno Jorge López, conhecido por interpretar o personagem Valerio na série “Elite”, da Netflix, chamou a atenção nas redes sociais ao aparecer dançando rock doido, ritmo popular no Norte do Brasil. O registro foi feito ao lado da influenciadora paraense Pamela Bellini e repercutiu entre internautas da região.

No vídeo publicado nas redes, Jorge aparece aprendendo os passos do ritmo ao som do rock doido. “E eu que não tava fazendo nada, vi o Jorge López, ator da série Elite da Netflix, na rua e fiz ele dançar rock doido… e ele gostou”, escreveu Pamela. Durante a gravação, ela ensina o ator a “tremer o ombrinho” e a acompanhar o ritmo.

VEJA MAIS

image VÍDEO: Álvaro prova comidas típicas do Pará e reage ao tacacá: 'Joelma, você me paga'
Influenciador está na capital paraense para acompanhar os Ensaios da Anitta e compartilhou reações aos pratos típicos

image Lembra dele? Ator da série 'Elite' é encontrado morto em praia na Espanha
O ator espanhol participou de 'As Telefonistas' e da primeira temporada de 'Elite'.

Nos últimos dias, Jorge López também publicou fotos e vídeos em Macapá em sua conta pessoal no Instagram, onde soma mais de 7,6 milhões de seguidores. Segundo informações que circulam nas redes sociais, o ator estaria realizando um mini tour pelo Brasil, após passar por cidades do Nordeste, antes de chegar à região Norte.

Até o momento, não há confirmação oficial se a viagem tem caráter exclusivamente turístico ou se está relacionada a novos projetos profissionais.

Quem é Jorge López

Aos 34 anos, Jorge López ganhou projeção internacional ao integrar o elenco de produções da Disney, como “Sou Luna”, e da Netflix, como “Temporada de Verão”. O maior destaque da carreira veio com a série “Elite”, na qual atuou como um dos protagonistas durante a segunda e a terceira temporadas.

[instagram=

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jorge lópez

Rock Doido

Elite

Netflix

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

K-POP

BTS confirma três shows no Brasil em 2026; saiba as datas e locais das apresentações

Esta será a primeira turnê do BTS pelo mundo desde 2019, quando o grupo percorreu diversas cidades com a “BTS World Tour Love Yourself: Speak Yourself”

13.01.26 12h29

EMOCIONANTE

Viúvo de Isabel Veloso emociona web ao mostrar objeto com as cinzas da influenciadora; confira

De acordo com Lucas, a ideia é levar o objeto em um dos destinos que Isabel sonhava conhecer, acompanhado do filho do casal, Arthur, de um ano

13.01.26 12h13

MÚSICA

Nosso Tom lança audiovisual gravado na Brás de Aguiar e transforma a rua em memória musical de Belém

O projeto Pelas Ruas de Belém celebra o encontro entre música, cidade e identidade amazônica

13.01.26 9h19

POLÊMICA

Participante do BBB 26 tem bens penhorados pela Justiça após calote; saiba quanto

A Justiça determinou o penhoramento de bens da instituição após inadimplência com a Localiza

13.01.26 9h04

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

Esquentou a web

BBB 26: Web relembra vídeo de Jonas Sulzbach '22cm' após troca de sunga viralizar

Veterano do reality, modelo chama atenção do público logo na estreia do BBB 26 após cena íntima viralizar e gerar enxurrada de comentários nas redes sociais.

13.01.26 15h13

POLÊMICA

Participante do BBB 26 tem bens penhorados pela Justiça após calote; saiba quanto

A Justiça determinou o penhoramento de bens da instituição após inadimplência com a Localiza

13.01.26 9h04

DEIXOU A BOLA CAIR

BBB 26: Paraense Ricardinho é o primeiro a desistir do Quarto Branco

Agora restam apenas oito participantes dentro da dinâmica que dá vaga a casa mais vigiada do Brasil

13.01.26 14h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda