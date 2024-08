Ator que participou da série 'Elite', morre aos 41 anos

Na última segunda-feira (26), o ator espanhol Julián Ortega, conhecido por participar da primeira temporada da série "Elite", faleceu aos 41 anos de idade. De acordo com informações da imprensa local, o corpo do ator foi encontrado sem vida na praia de Cádiz, na região da Andaluzia, no sul da Espanha.

A notícia do falecimento foi divulgada ainda na tarde de segunda-feira pelo Sindicato de Atores e Atrizes da Espanha. "O ator Julián Ortega falece aos 41 anos. Descanse em paz. Do Sindicato de Atores e Atrizes, expressamos nossas mais sinceras condolências à família e amigos do ator", publicou a organização em suas redes sociais.

VEJA MAIS

Filho da atriz espanhola Gloria Muñoz, Julián Ortega iniciou sua carreira em séries de televisão nos anos 90. Ao longo de sua trajetória, participou de 20 produções, incluindo títulos como "Las Chicas del Cable" ("As Telefonistas" em português), "El Pueblo" e "Cristo y Rey.