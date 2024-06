Ator de 'Piratas do Caribe' morre após sofrer ataque de tubarão no Havaí

Tamayo Perry, ator que trabalhou no filme Piratas do Caribe, morreu após sofrer um ataque de tubarão, no mar do Havaí. Ele trabalhava como salva-vidas no condado de Honolulu Ocean Safety e surfava no momento do incidente.

Autoridades foram chamadas para socorrer uma vítima de ataque, perto da praia de Malaekahana, na costa norte de Oahu. Shayne Enright, membro do Departamento de Serviços de Emergência de Honolulu, lamentou a morte do ator, que foi retirado do mar com a ajuda de um jet ski.

“Como vocês podem imaginar, este é um momento extremamente difícil para todos nós. Peço sua gentileza e paciência enquanto todos tentamos passar pela próxima hora nas próximas semanas e meses", declarou.

Até o prefeito do condado de Honolulu, Rick Blangiardi lamentou a morte do artista, que era muito popular na região. “É apenas uma perda trágica. Tamayo era um homem da água lendário e altamente respeitado”, salientou.

Além de "Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas" (2011), Tamayo Perry também atuou no filme "A Onda dos Sonhos" (2002). Em 2016 ele iniciou sua nova carreira no departamento de Segurança Oceânica.