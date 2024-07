Morre Iran Lima, o ‘Candinho Manso’ da Escolinha do Professor Raimundo, aos 88 anos

O ator e diretor Iran Lima, conhecido por interpretar o personagem “Candinho Manso” na Escolinha do Professor Raimundo, morreu na manhã deste domingo (21), no Rio de Janeiro, aos 88 anos.

Iran estava internado desde quinta-feira (18) no Hospital da Unimed, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo a família, ele foi diagnosticado recentemente com um aneurisma abdominal e teve complicações decorrentes da doença.

Iran Lima deixou três filhos do primeiro casamento e a viúva, Lucia Baruffaldi, com quem era casado há 28 anos.

O velório de Iran está marcado para a segunda-feira (22), às 10h, no Memorial do Carmo, no Caju. O corpo do ator será cremado.

A carreira de Iran Lima teve grande destaque com o personagem Cândido Manso, um homem apaixonado pela esposa Tadinha, que não sabia que era traído por ela. Além do sucesso na Escolinha do Professor Raimundo, programa de humor da TV Globo comandado por Chico Anysio, Iran também trabalhou como diretor dos Trapalhões e de programas do Jô Soares. Na TV Record, o humorista também participou da Escolinha do Gugu.