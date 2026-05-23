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Ator Stewart McLean, de Virgin River e Supernatural, é encontrado morto; polícia investiga crime

O caso está sendo investigado como homicídio

O Liberal
fonte

Stewart McLean era conhecido por suas participações em séries como Supernatural, Arrow e Virgin River (Reprodução / Facebook / Via Portal Metrópoles)

O ator Stewart McLean, de 45 anos, conhecido por sua atuação em séries como 'Supernatural', 'Virgin River', e 'Arrow', foi encontrado morto na província Colúmbia Britânica, no Canadá, após passar uma semana desaparecido. A informações foram divulgadas pela revista Peaple. 

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Conforme apurado pela revista, os restos mortais foram identificados na última sexta-feira (22), na região de Lions Bay. Um dia antes da descoberta, a Equipe Integrada de Investigação de Homicídios do Canadá (IHIT) havia anunciado que o desaparecimento indicava indícios de crime.

McLean foi visto pela última vez no dia 15 de maio, quando estava em sua residência. No dia 18, um boletim de ocorrência sobre seu desaparecimento foi registrado pela Real Polícia Montada do Canadá.

Oficialmente, o caso está sendo tratado pela polícia canadense como um homicídio. Detetives analisam imagens de câmeras de segurança e realizam entrevistas para reconstruir os passos do ator antes de seu desaparecimento. Detalhes específicos sobre as causas da morte ou possíveis suspeitos não foram revelados. 

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