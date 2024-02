Morre Chris Gauthier aos 48 anos, ator de ‘Supernatural’ e ‘Smallville’

Morreu aos 48 anos o ator Chris Gauthier, na última sexta-feira (23). Conhecido por trabalhos como "Smallville", "Once upon a time" e "Eureka", ele faleceu após enfrentar uma "curta doença", afirmou o empresário do artista ao portal TVLine. O artista fez parte de elencos de produções como. Gauthier deixa esposa e dois filhos.

Colegas de profissão, como o ator Colin O'Donoghue, utilizaram as redes sociais para lamentar a morte. "Descanse em paz, Chris! Estou de coração partido! Meu amor e pensamentos vão para Erin e os meninos! Você fará falta, irmão! Você era o verdadeiro Capitão [Gancho]", afirmou Colin O'Donoghue.