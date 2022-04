Jared Padalecki, de 'Supernatural', sofre acidente grave de carro

Jensen Ackles, ator da série "Supernatural", revelou que Jared Padalecki, outra estrela da produção, sofreu um grave acidente de carro. "Ele tem sorte de estar vivo", afirmou Ackles. A declaração foi feita no último domingo, 24, durante um evento para fãs em East Brunswick, no estado americano de Nova Jersey, segundo informaram as revistas Variety e People.

"Sinto falta do meu amigo. Ele manda beijos. Falei com ele ontem e ele está triste por não poder estar aqui", contou o ator.

"Não sei se vocês sabem o que está acontecendo. Ele sofreu um grave acidente de carro. Ele não estava dirigindo, estava no banco do passageiro. E ele tem sorte por estar vivo. E não somente por isso, mas também por estar se recuperando em casa – o fato de ele não estar agora em um hospital me surpreende, porque eu vi o carro", afirmou Jensen.

Ackles não especificou quando teria acontecido o acidente, mas no dia 21 de abril, Jared Padalecki escreveu em seu Twitter um pedido de desculpas, pois não conseguiria participar do evento.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)