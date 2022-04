Rodrigo Mussi está mais 'lúcido e bastante ativo', diz irmão do ex-BBB 22

A atualização do boletim médico do Rodrigo Mussi, deste sábado (23), é animadora. Pelas redes sociais, Diogo Mussi informou que o ex-BBB 22 obteve evolução do quadro clínico. ‘O Rod está bem, mais lúcido e bastante ativo. Acreditamos que, em breve, será encaminhado para a reabilitação intensiva, haja vista que tem respondido muito bem às atividades. Pra cima, Rod!’, escreveu Diogo.

Ontem (22), no perfil oficial do ex-BBB, o irmão disse que Rodrigo informou que Rodrigo ia iniciar os exercícios, estava se movimentando pelo quarto, mas que precisará de paciência para a recuperação completa.

Rodrigo sofreu um acidente de carro na madrugada no dia 31 de março. Ele está internado no Hospital das Clínicas de São Paulo e passou por duas cirurgias de emergência: uma na cabeça – de reparo após traumatismo craniano - e outra na perna, devido uma fratura exposta. Dias depois, passou por mais uma cirurgia para a retirada de uma gaiola da perna direita.