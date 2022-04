Rodrigo Mussi fala de futebol, mas não lembra do acidente

As informações sobre o estado de saúde de Rodrigo Mussi, divulgadas na noite desta quinta-feira, 21, pela família, dão conta que ele "está bem, fazendo fisioterapia, se alimentando melhor e mais calmo". Ainda, que o ex-BBB falou bastante sobre o time do São Paulo, do qual é torcedor, mas ainda apresenta momentos de confusão mental.

Em entrevista ao 'Encontro', da Globo, na manhã desta quinta, o irmão dele, Diego Mussi, revelou que o paciente se recorda da partida de futebol que assistiu no dia do acidente, em 31 de março, mas ainda não se lembra que o carro em que ele estava se chocou contra um caminhão, em São Paulo.

"A gente nunca deixou de acreditar que ele ia ficar bom, ia ficar bem", contou Diego. "O Rodrigo está mais lúcido, entendendo melhor o que está acontecendo, mas ainda não se lembra do acidente", acrescentou. Porém, Ele o irmão contou que Rodrigo surpreendeu ao reconhecer o sobrinho recém-nascido em chamada de vídeo.

A família informou que o ex-BBB vai iniciar tratamentos com fonoaudiólogo e fisioterapeuta, além de exercícios neurológicos.