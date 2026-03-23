Carrie Anne Fleming, atriz de 'Supernatural', morre aos 51 anos

A atriz Carrie Anne Fleming, conhecida por seus papéis em séries como Supernatural e iZombie, morreu aos 51 anos.

A morte de Fleming ocorreu no Canadá, em 26 de fevereiro, mas foi divulgada apenas nesta semana pela imprensa americana. O ator Jim Beaver, colega de elenco em Supernatural, informou à Variety que a causa foi por complicações de um câncer de mama.

Nascida em 16 de agosto de 1974, na província canadense de Nova Escócia, Carrie Anne Fleming começou sua trajetória artística em 1994, no telefilme Viper. Ela também participou de "Um Maluco no Golfe" (1996), ao lado de Adam Sandler.

Carreira e papéis de destaque

A atriz teve outros papéis notáveis em produções como The L Word, Smallville e Os 4400. Em Supernatural, ela viveu Karen Singer, a esposa de Bobby Singer, interpretado por Jim Beaver.

Seu trabalho de maior destaque foi em iZombie, onde interpretou a personagem regular Candy Baker por cinco temporadas. Carrie Anne Fleming deixa uma filha, Madalyn Rose.