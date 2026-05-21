Shakira convida crianças de Uganda para dançar na final da Copa do Mundo

A cantora Shakira emocionou fãs ao confirmar oficialmente o convite para que crianças do grupo Ghetto Kids participem de uma apresentação ao seu lado na final da Copa do Mundo deste ano. O anúncio foi feito em um vídeo enviado pela artista e publicado no perfil oficial do grupo no Instagram.

Na gravação, Shakira aparece falando diretamente com os jovens dançarinos. "Quero que seja especial para todos nós, inesquecível, por isso decidi convidar vocês para dançarem comigo na final", declarou a cantora. A resposta das crianças veio em clima de euforia: danças, gritos e comemoração tomaram conta do vídeo publicado logo depois da confirmação oficial.

Convite emocionou crianças de Uganda

A reação do grupo rapidamente viralizou nas redes sociais. No vídeo compartilhado pelos jovens, integrantes aparecem celebrando a notícia enquanto dançam juntos. A publicação ultrapassou milhões de visualizações e recebeu comentários de fãs do mundo inteiro.

Na legenda, o grupo celebrou o momento histórico. "Sim, finalmente! A rainha Shakira confirmou. Deus é grande. Nos vemos na Copa do Mundo. Esta é para a África e Uganda", escreveu.

Antes da confirmação oficial, Shakira já havia demonstrado interesse em levar o grupo para o evento. A cantora comentou em uma publicação dos dançarinos convidando-os para a apresentação, e os jovens responderam imediatamente aceitando o convite.

Quem são os Ghetto Kids?

O grupo The Ghetto Kids, anteriormente chamado Triplets Ghetto Kids, foi criado em 2014 pelo coreógrafo Dauda Kavuma, em Kampala, capital de Uganda. O projeto reúne crianças órfãs e em situação de vulnerabilidade social que vivem em regiões periféricas da cidade.

A iniciativa utiliza música, dança e teatro como ferramentas de transformação social e já se tornou referência internacional. Atualmente, o perfil do grupo reúne milhões de seguidores nas redes sociais, com vídeos que mostram coreografias criativas gravadas em ruas simples, áreas rurais e espaços improvisados.

Sucesso internacional começou com vídeo viral

O reconhecimento mundial do grupo começou após um vídeo de crianças dançando a música Sitya Loss, do cantor Eddy Kenzo, viralizar nas redes sociais em 2014. O sucesso foi tão grande que os jovens acabaram participando do videoclipe oficial da faixa.

Desde então, os Ghetto Kids passaram a se apresentar em diferentes países e conquistaram espaço em grandes produções internacionais. Em 2017, participaram do clipe da música Unforgettable, do rapper French Montana, aumentando ainda mais sua popularidade.

O grupo também ganhou destaque ao participar do programa Britain's Got Talent em 2023. Durante a apresentação, receberam o famoso "golden buzzer" do jurado Bruno Tonioli ainda no meio da performance, em um momento histórico do programa.

Grupo já dividiu palco com grandes estrelas

Além da futura apresentação ao lado de Shakira, os jovens já estiveram em eventos ligados à Copa do Mundo no Catar e participaram de ações com o Paris Saint-Germain. Durante visita ao clube francês, chegaram a conhecer jogadores como Kylian Mbappé.

Mesmo diante do sucesso internacional, o grupo mantém o propósito social que deu origem ao projeto: usar a arte para mudar a realidade de crianças em situação de vulnerabilidade. Agora, com o convite de Shakira, o Ghetto Kids se prepara para viver mais um dos maiores momentos de sua trajetória.