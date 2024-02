Super Bowl atinge recorde de audiência e Taylor Swift pode ser a responsável

O Super Bowl, evento de maior relevância do futebol-americano, alcançou recorde de público no último domingo (11), com a final realizada pelos times Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers. Segundo Nielsen e Adobe Analytics, a transmissão da vitória do Kansas City obteve uma média de 123,4 milhões de telespectadores em plataformas de televisão e streaming, ultrapassando a marca histórica do ano passado, quando 115,1 milhões assistiram a vitória do mesmo time sobre o Philadelphia Eaglers.

Os fãs da NFL puderam acompanhar a final pela CBS, Nickelodeon e Univision e transmitido pela Paramount+, bem como pelas plataformas digitais da NFL. A Nielsen também declarou que 202,4 milhões de pessoas assistiram pelo menos parte do jogo em todas as redes. O número representa um novo recorde e um aumento de 10% em relação ao número do ano passado, quando 183,6 milhões acompanharam parcialmente a transmissão.

Este é o segundo ano consecutivo em que o Super Bowl atinge uma média de mais de 100 milhões de espectadores. A audiência foi bem menor antes de 2023, onde quatro dos cinco jogos ficaram muito abaixo no número de espectadores.

Esse recorde de público pode ter sido influenciado por um fator inusitado: a chegada da cantora Taylor Swift. Isso porque a artista pop é namorada do tight end dos Chiefs, Travis Kelce, um romance que atrai um novo público para a NFL, o qual nunca havia se interessado pelo esporte anteriormente.

A cantora é frequentemente vista nas arquibancadas apoiando o namorado, uma situação o que sempre atrai a atenção muitos flashes e movimenta o público, que quer ver a artista mais de perto.

Para chegar ao Super Bowl a tempo de ver o amado em campo, Taylor Swift precisou enfrentar um verdadeiro desafio logístico, pois teve que sair às pressas de Tokyo e ir diretamente para Las Vegas, uma distância de 8,9 mil km.