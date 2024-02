Taylor Swift vai enfrentar viagem desafiadora para ver namorado no Super Bowl

A relação entre Taylor Swift e seu namorado, Travis Kelce, está cada vez mais forte. A cantora vai enfrentar um verdadeiro desafio logístico para apoiar o companheiro no próximo domingo (11), quando ele irá jogar a final da NFL (Super Bowl), pelo time Kansas City Chiefs, em Las Vegas.

VEJA MAIS

A artista norte-americana vai percorrer uma distância de 8,9 mil km para chegar ao evento esportivo, já que irá sair diretamente de um show em Tóquio, na véspera da final da NFL. Será uma maratona intensa para apoiar o amado, e ainda enfrentar um severo jet lag, pela grande diferença de fuso horário entre o Japão e os EUA.

Além de percorrer a imensa distância entre Tóquio e Las Vegas, Swift ainda precisará resolver outro problema que só milionários tem: achar uma vaga para estacionar seu jatinho particular. Isso porque cerca de mil aviões são esperados nos aeroportos de Las Vegas para a final da NFL, um dos eventos mais aguardados do ano nos EUA.

A situação desafiadora de Taylor Swift está repercutindo tanto que até Embaixada do Japão, nos Estados Unidos, fez um pronunciamento divertido sobre a dificuldade da cantora em sair de Tóquio e chegar a tempo em Las Vegas.

“Para qualquer pessoa preocupada com a possibilidade de Taylor Swift não voltar de sua turnê no exterior a tempo de ver seu namorado Travis Kelce no Super Bowl, a Embaixada do Japão tem uma mensagem reconfortante: “Be fearless (Não tenha medo)."