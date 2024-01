Fãs denunciam posts com fotos falsas de Taylor Swift nua

A cantora norte-americana Taylor Swift tem sido alvo de fotos falsas, geradas por inteligência artificial. Nesta quinta-feira (25), fãs da cantora se organizaram no X, antigo Twitter, para denunciar as publicações falsas. A hastag ‘Protec Taylor Swift’, ou seja, ‘proteja a Taylor Swift’, está hoje entre os assuntos mais comentados do X.

As imagens falsas e pornográficas, que circulam no X, apresentam a cantora mostrando os seios e nádegas, pintada com tinta vermelha e sendo apalpada por torcedores durante uma partida de futebol americano. Lembrando que, Travis Kelce, jogador profissional de futebol americano, é namorado de Taylor Swift.

Devido a falta de sinalização nas fotos, informando que são falsas, com a alta tecnologia da inteligência artificial muitas pessoas estão compartilhando sem conferir a veracidade das imagens.

Vale lembrar que, no Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que criminaliza gerar, com inteligência artificial, imagens de mulheres em situação de intimidade ou nudez. No texto, é indicado a reclusão de dois a quatro anos para o crime, que pode ser estendida caso a vítima seja menor de idade.