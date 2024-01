Taylor Swift quebra recorde de Elvis Presley e passa 68 semanas no topo das paradas

Após conquistar o título de cantora com a turnê de maior bilheteria da história, a norte-americana Taylor Swift quebrou o recorde de Elvis Presley e conquistou 68 semanas no topo da Billboard 200. Com o número, Taylor fica atrás apenas dos Beatles, que detém o recorde de 132 semanas no ranking.

VEJA MAIS

O rei do rock Elvis Presley passou 67 semanas no Billboard 200, com 10 álbuns no topo entre 1956 e 2002. Taylor ficou até o último domingo de 2023 no topo da Billboard 200 durante 68 semanas.

A cantora foi uma das mais ouvidas por cinco semanas não consecutivas com “1989 (Taylor’s Version)”, regravação do álbum “1989”, lançado em 2014. O disco faz referência ao ano de nascimento da cantora.

Outros três álbuns regravados também marcaram as paradas: “Fearless (Taylor’s Version)”, ficou por duas semanas; “Red (Taylor’s Version)”, esteve por uma semana; e “Speak Now (Taylor’s Version)” permaneceu por duas semanas. Taylor iniciou as regravações para ter os direitos autorais sobre suas músicas após o empresário Scooter Braun adquirir a Big Machine Records e controlar os originais.

“1989 (Taylor’s Version)”, lançado em 27 de outubro de 2023, foi o maior lançamento de álbum do ano no Spotify e o segundo maior na plataforma. A maior estreia no streaming é da própria Taylor, o disco “Midnights”, lançado em 21 de outubro de 2022.

Taylor esteve no Brasil em novembro de 2023 com a “The Eras Tour”.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Cultura, Abílio Dantas)