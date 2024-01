Exaustão térmica em ‘The Eras Tour’ de Taylor Swift: confira dicas para manter o bem-estar em shows

Calor intenso e desidratação foram marcantes nos shows da cantora Taylor Swift, no Brasil, em novembro de 2023. Em 2024, mais de 50 shows internacionais estão confirmados em terras brasileiras, entre eles Jonas Brothers, Paramore e Arcade Fire. Para participar do espetáculo, fãs precisam ter cuidado com a saúde física e bem-estar e as criadoras de conteúdo paraenses Natália Paixão e Mariana Vieira dão dicas de como se organizar.

Natália Paixão é publicitária e mora em São Paulo. Entre as publicações da jovem, conteúdos sobre cuidados ao sair sozinha se destacam. Neste ano, Natália esteve em diversos shows, entre eles Harry Styles, RBD e Paramore. A publicitária acredita que “ir em um show sozinha é melhor que não ir”.

A organização para ir ao show depende da programação do evento, segundo Natália. A publicitária fala que, independente de ser festival (que já tem a data marcada anualmente) ou show solo, é importante levar uma mochila com tudo que for precisar e, principalmente, estar preparado para pequenos problemas.

“Não que a gente vá pagar caro no ingresso pra passar por perrengues absurdos. Mas, de qualquer forma, é um tipo de rolê que, infelizmente, vai ter algum ‘perrenguezinho’ e a gente tem que ir com a cabeça já pensando nisso pra não deixar a experiência tão ruim”, ressalta.

“A ausência de alguém não deveria ser um impedimento pra gente realizar o sonho de ver nosso artista”, fala.

Ela recomenda que, ao sair sem companhia, é importante compartilhar a localização com amigos, avisar aonde está indo, se hospedar em locais seguros e movimentados e preparar uma bolsa de emergência, com lanches, remédios e capa de chuva.

“Sair sozinha é muito complexo pra muitas mulheres, cada uma tem um medo diferente e válido, mas a gente precisa começar de alguma forma”, diz.

Mariana Vieira também mora em São Paulo. A jornalista participou de mais de 90 shows nacionais e internacionais em 2023. Para 2024, as maiores expectativas estão direcionadas para o show da banda Paramore, que ocorre no Lollapalooza.

A jornalista gosta de se organizar antecipadamente e diz não se importar em ficar muitas horas em pé. “Eu, geralmente, me preparo estando com tudo planejado: a hora de fazer xixi, água suficiente para tomar, o lanchinho para levar. Eu, realmente, penso em tudo”, diz.

Mariana também recomenda, antes de ir ao show, dormir bem e se alimentar de comidas saudáveis e que saciam. Durante o momento, a jornalista acredita ser essencial usar roupas confortáveis e fazer apenas aquilo que o condicionamento físico permite.

“É importante não se colocar em situações que você não sabe se dá conta. Durante o show, é importante dar espaço pro corpo sentir e sinalizar a gente também. Se precisar se afastar do palco ou procurar um lugar de descanso, faz parte. A gente se prepara bastante, mas faz somente o que aguenta, sem forçar o corpo a situações de risco de passar mal, se machucar e afins”, salienta.

Estar atento ao clima e às mudanças que podem ocorrer também é algo necessário, segundo Mariana. Boné, capa de chuva e casaco sempre estão com a jornalista. Ela recomenda usar uma bolsa confortável, com alimentos doces e salgados, além de água - sem esquecer da atenção às regras de cada local e show.

“É muito comum dar na gente a vontade de filmar e fotografar tudo, mas é importante dosar esses momentos e não esquecer de guardar o celular pra dançar, curtir, pular. O momento não volta mais”, conclui.

Relembre o caso Ana Benevides

Ana Benevides, de 23 anos, morreu no dia 17 de novembro, no primeiro show da cantora Taylor Swift no Brasil. Conforme o laudo recentemente divulgado, o motivo da morte da jovem foi exaustão térmica devido ao extremo calor. No dia, o Rio de Janeiro - cidade onde ocorria o show - atingiu mais de 40º C, com sensação térmica de 59º C.

Outros fãs da cantora, que estavam presentes na “The Eras Tour”, reclamaram de calor e da falta de água. Alguns chegaram a desmaiar e outros tiveram queimaduras nas pernas.

Na ocasião, Taylor se manifestou no Instagram: “Não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração partido que digo que perdemos um fã hoje à noite, antes do meu show. Eu nem posso dizer para vocês o quanto eu estou arrasada por causa disso.”

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Cultura, Abílio Dantas)