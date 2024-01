Enzo Celulari e Bruna Griphao engatam romance em meio à treta com João Guilherme

A disputa entre Enzo Celulari e João Guilherme segue rendendo novos capítulos. Os dois filhos de famosos estão envolvidos em uma briga pública desde as férias em Fernando de Noronha, no começo do ano. A treta entre os dois acaba de ganhar ainda mais repercussão com um possível affair entre Bruna Griphao e o filho de Claudia Raia.

A ex-BBB foi vista em clima de romance com Enzo durante uma viagem a Fernando de Noronha. Bruna Griphao é ex-namorada do herdeiro do cantor Leonardo.

Os dois foram vistos juntos na mesma época que surgiram rumores de um namoro entre João Guilherme e Bruna Marquezine, que é ex-namorada de Enzo.

João Guilherme e Bruna Griphao também já haviam se envolvido durante o Carnaval de 2022. Inclusive, o filho de Leonardo declarou torcida para a atriz durante o BBB 23.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)