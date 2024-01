Bruna Marquezine e João Guilherme são vistos aos beijos em festa

Não é de hoje que o público shippa Bruna Marquezine e João Guilherme, e muito menos, o "caso deles". Porém, agora, parece que o negócio ficou mais sério.

Alvo de rumores há meses, o relacionamento dos atores tem ficado fime e forte. Depois que eles foram vistos em Fernando de Noronha, em Pernambuco, curtindo as férias, agora, eles aproveitaram uma balada juntinhos.

VEJA MAIS

O colunista Daniel Nascimento, de O Dia, disse que Bruna e João estavam trocando beijos em um after da cantora Anitta. Eles estavam no evento principal, como bons amigos, mas no pós, viveram clima de romance.

Os primeiros indícios do relacionamento de Bruna Marquezine e João Guilherme, surgiu em julho de 2023. Após serem vistos algumas vezes juntos, os dois negaram qualquer tipo de envolvimento.

Bruna Marquezine e João Guilherme em Noronha (Dilson Silva / AgNews)