Bruna Marquezine ganha cidadania europeia e compartilha nas redes

A atriz Bruna Marquezine publicou, nos Stories do Instagram, uma foto do seu passaporte italiano com a seguinte legenda: “Siri, toca Per Amore na voz de Susana Vieira”.

A frase que Bruna escreveu faz referência ao CD Brasil EnCena, lançado por Suzana Vieira em 2010. Para divulgar o disco, a atriz chegou a cantar uma música do álbum, chamada de "Per Amore", no programa Domingão do Faustão.

Com o passaporte, Bruna passa a ser considerada uma cidadã europeia, o que garante a ela mais facilidade na mobilidade entre países da Europa e nas viagens para os Estados Unidos sem a necessidade de visto.

Imagem compartilhada por Bruna nos Stories (Foto: Reprodução / Instagram Bruna Marquezine)

A emissão do passaporte é mais um marco na carreira da atriz, que vem focando em sua carreira internacional. O primeiro filme do cinema americano estreado pela atriz foi “Besouro Azul”, onde fez par romântico com o protagonista do longa, Jaime Reyes, interpretado por Xolo Maridueña.