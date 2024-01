Veja quem é novo affair de Bruna Marquezine, visto aos beijos com a atriz em Noronha

A atriz Bruna Marquezine foi flagrada aos beijos com suposto novo affair, João Guilherme, filho de Leonardo, durante uma estadia em Fernando de Noronha, Pernambuco. Apesar de rumores anteriores sobre um possível envolvimento entre os dois, fontes exclusivas informaram à coluna Fábia Oliveira que o casal não está escondendo o romance na ilha paradisíaca.

De acordo com a fonte, Bruna e João Guilherme foram vistos circulando de mãos dadas e protagonizando momentos íntimos pela ilha. O casal não hesitou em expressar a afetividade e foi flagrado trocando beijos apaixonados. Além disso, o rapaz foi observado saindo do quarto da atriz, intensificando os rumores sobre o relacionamento.

Durante a estadia em Noronha, Bruna Marquezine e João Guilherme foram vistos curtindo a praia, mergulhando na Praia da Conceição e desfrutando da companhia de amigos, como Jade Picon, Pocah, Bruna Griphao, Sasha, João Lucas e Paulo André. As especulações sobre o casal ganharam força, especialmente após ambos atuarem juntos na série "Amor da Minha Vida". Os boatos já circulavam desde julho, quando a irmã do ator, Jéssica Beatriz, sugeriu a possibilidade de um relacionamento ao compartilhar uma foto dos dois nos bastidores do projeto.

