Bruna Marquezine surge com a barriga sequinha em foto com personal

Bruna Marquezine passou o ano de 2023 entre Brasil e Estados Unidos, porém neste final de ano, tudo indica que a atriz ficará pelo Rio de Janeiro. A artista atriz apareceu ao lado do personal Chico Salgado no registro postado por ele no Instagram na última terça-feira, 27.

Na foto, Bruna aparece linda, de cabelão e com a barriga sequinha à mostra. Chico Salgado cuida de outras estrelas da TV, como Angélica, Ingrid Guimarães e Grazi Massafera.

O ano de 2023 deu a Bruna Marquezine motivos de sobra para comemorar. Foi o ano que ela estreou como atriz de Hollywood, vivendo um dos principais personagens no filme "Besouro Azul".