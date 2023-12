Bruna Marquezine ostenta colar de Pikachu no valor de R$ 140 mil

A atriz Bruna Marquezine, de 28 anos, apareceu no seu perfil no Instagram com um colar muito especial. A peça escolhida, postada no Stories, é em formato do Pikachu, da franquia Pokémon, da Tiffany & Co. Ela ganhou o colar de ouro e diamantes, avaliado em R$ 140 mil reais, de presente.

Na rede social, Bruna mostrou que a joia vem em uma caixinha com o formato de pokébola: “Eu ganhei um presente de Natal adiantado que eu vou ter que mostrar para vocês, porque eu não estou conseguindo acreditar. A Tiffany fez uma coleção em parceria com Pokémon… Sou viciada em Pokémon, jogo Pokémon Go! Essa coleção foi feita para mim”.

“Quando você pensa que não dá para melhorar, você vê que o negócio vem em um ‘Blue Tiffany’ com formato de pokébola. O meu é o Pikachu, eu não sei se vocês estão entendendo o quanto eu estou feliz. Eu jogo todos os dias, jogo no videogame. É o Pikachu com diamantes, nada pode ser melhor do que isso”, acrescentou.

Ela aproveitou ainda paracompartilhou a tela com as estatísticas de sua personagem no jogo Pokémon Go!. Ela está no nível 41 e já andou 1441 km procurando pokémons.