Bruna Marquezine sobre estar chegando aos 30 anos: 'Sensação de que preciso construir minha família'

Bruna Marquezine tem visto sua carreira decolar. Em meio à estreia em Hollywood com Besouro Azul, da DC, a atriz diz que evita comparar sua trajetória a outras de sucesso, e que evita se cobrar pela proximidade dos 30 anos. Em uma entrevista para o site "Quem", ela diz que "é um exercício diário não me comparar e não deixar que a idade me assuste. Sempre tem alguém mais novo que você conquistando coisas maiores, fazendo coisas incríveis. Dá uma sensação de que o tempo está passando, preciso construir minha família, ser uma profissional melhor e fazer mais. O mundo passa essa mensagem constante para a gente. Tudo acontece no tempo certo", acredita.

Bruna ressaltou ainda que a percepção também interferiu nos planos de maternidade. "Mais nova, eu dizia que aos 23 eu seria mãe, graças a Deus eu estava errada. Hoje eu entendo que era uma romantização da maternidade, e ainda continua sendo um sonho, mas as coisas mudaram", avaliou ainda na entrevista.

Confira o trailer de Bezouro Azul tendo a atriz como uma das protagonistas:

