Claudia Raia elogia Bruna Marquezine pelas redes sociais

Bruna Marquezine e Enzo Celulari não assumiram o namoro oficialmente, mas já estão circulando juntos e trocando mensagens carinhosas pelas redes sociais. Inclusive, até a mãe de Enzo, Claudia Raia, resolveu trocar mensagem com Bruna.

Bruna postou uma foto de campanha e Claudia escreveu: “Linda de viver”, elogiou a sogra da atriz. Bruna e Enzo começaram a ter um affair durante a pandemia, numa paquera virtual. A relação saiu do ambiente digital e se concretizou no fim do ano passado, e os dois estão namorando.