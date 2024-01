Entenda a treta entre Enzo Celulari e João Guilherme

Não é de hoje que circulam boatos sobre uma desavença entre Enzo Celulari e João Guilherme. Os dois famosos nunca chegaram a ser flagrados discutindo ou envolvidos em situações de conflito, mas há muitos indícios de que têm problemas não resolvidos.

VEJA MAIS

Uma das evidências disso são os unfollows no Instagram, que ocorreram após o réveillon de 2023 em Fernando de Noronha, após uma festa que reuniu Sasha Meneghel, João Figueiredo, Bruna Marquezine e Jade Picon.

Segundo uma produtora de moda de São Paulo, em entrevista ao Jornal Extra, a treta entre os dois começou antes do envolvimento de Bruna Marquezine. A atriz é ex de Enzo Celulari e, recentemente, foi flagrada aos beijos com João Guilherme. “O problema é do João Guilherme com o Enzo, e começou muito antes da Bruna. Existe uma rivalidade ali. Até de mercado”, revelou a fonte, que não quis se identificar.

Ainda segundo a fonte, João Guilherme sempre se espelhou no filho de Claudia Raia, mas depois de um tempo passou a copiar tudo o que ele fazia. “No começo era um espelhamento, uma inspiração, mas depois ele passou a tentar parecer, em tudo”, declarou.

A semelhança no estilo dos dois levou os jovens a disputarem projetos no mundo da moda, o que também inflamou uma rivalidade de mercado. “Soube de vezes em que o João fez chegar às marcas que Enzo representava o seu media kit”, afirmou a produtora de moda.

Os envolvimentos de Enzo e João Guilherme com as mesmas mulheres em épocas diferentes também são apontados como um fator que alimenta a desavença. Além de Bruna Marquezine, os dois já ficaram com Yasmin Brunet e também com Jade Picon.

Noronha

O réveillon em Fernando de Noronha teria sido a gota d’agua para o conflito já estabelecido. Todos do grupo se encontraram para comemorar a virada de ano, exceto Yasmin Brunet. Durante a festa, João Guilherme não teria gostado da aproximação de Enzo, o que iniciou a treta no grupo.

“Com ciúme, ele acabou fazendo a cabeça do 'Sasho' (marido da filha de Xuxa Meneghel) e a coisa inflamou. Foi efeito dominó, e Marquezine acabou saindo antes da ilha”, completou a fonte. Enzo não deixou de seguir ninguém do grupo de amigos.

No grupo, apenas Jade Picon não deixou de seguir Enzo, o que não teria sido bem-visto por João Guilherme. O filho de Leonardo também deu unfollow na ex-BBB